In Riedhausen starten 20 Erstklässler

Mit einem starken Jahrgang ist in der vergangenen Woche die neue Klasse eins in der Grundschule Riedhausen gestartet. 20 Erstklässler wurden herzlich willkommen geheißen.

In einem feierlichen Gottesdienst erfuhren die Erstklässler von ihrer Religionslehrerin Sybille Martin, dass sie während ihrer Schulzeit auf Unterstützung von vielen Seiten vertrauen und sich behütet fühlen können. In der Turnhalle wurden die Neuankömmlinge anschließend von ihren Mitschülern mit einem Begrüßungslied empfangen.

Schulleiterin Miriam Kärcher machte in ihrer Begrüßungsrede auf viele helfende Hände aufmerksam, welche die Erstklässler unterstützen und begleiten: Nacheinander winkten Eltern, Lehrerinnen und Mitschüler den Neuankömmlingen zu. Im Anschluss spielten die Viertklässler das Theaterstück „Swimmy“, in welchem die Kinder erfuhren, wie wichtig die Gemeinschaft ist und es sich lohnt, mutig zu sein.

Schließlich führten die Paten aus Klasse zwei die neuen Erstklässler in ihr Klassenzimmer. Dort erlebten sie mit Jasmin Hölzer, ihrer Klassenlehrerin, die erste Unterrichtsstunde. Die Eltern aus Klasse vier verköstigten in der Zwischenzeit die Gäste in der Turnhalle. Am Ende des ersten Schultages versammelten sich die stolzen Erstklässler mit ihren farbenfrohen Schultüten zum Fototermin im Garten der Schule.