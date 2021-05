In einem Wohnhaus in Riedhausen kommt es zu einer Verpuffung

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind am Mittwoch gegen 17.30 Uhr alarmiert worden, nachdem es in einem Wohnhaus im Blütenweg mutmaßlich zu einer Verpuffung gekommen war. Der 61-jährige Bewohner des Hauses wurde dabei mittelschwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei. Eine Familienangehörige, die nach dem Vorfall nach Hause kam, trug durch Rauchgas leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden am Haus wird derzeit auf rund 100 000 Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr lüftete das verrußte Gebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.