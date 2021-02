Im Wohnpark wird geimpft

Große Freude und Erleichterung hat es laut einer Pressemitteilung im Wohnpark St. Josef in Altshausen gegeben: Ein mobiles Impfteam des Landkreises ist angerückt. An zwei Tagen in dieser Woche und einem weiteren Tag in der kommenden Woche werden Bewohnerinnen und Bewohner, Gäste der Tagespflege sowie Personal gegen Corona geimpft.

„Alle, die geimpft werden wollen, brennen darauf, ihre Spritze zu bekommen“, wird Sandra Salditt in der Mitteilung zitiert. Die stellvertretende Leiterin des Wohnparks St. Josef ist froh, dass das mobile Impfteam jetzt zu ihnen in den Wohnpark kommt. Und dass die Impfquote so hoch ist: Der Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner lässt sich impfen. Das gilt ebenso für das Personal des Wohnparks.

Für die drei Impftage sind 78, 60 und 42 Impfdosen eingeplant. Am ersten Tag sind 53 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem stationären Bereich, 23 Gäste der Tagespflege sowie zwei Mitarbeitende dran. Am zweiten Tag gibt es die begehrte Spritze für weitere 44 Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnens mit Service sowie für 16 Team-Mitglieder. Der zusätzliche dritte Tag wurde erst ganz kurzfristig angesetzt, weil der Impfstoff so knapp bemessen ist. Er ist ganz für das Personal verplant.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Impftermine mit viel Arbeit verbunden, heißt es in dem Schreiben: Im Vorfeld haben sie Anmeldungen, Terminvergabe und Arztgespräche organisiert. Zum Termin müssen alle Impfwilligen ihre Medikationspläne und ihre Impfpässe bereithalten. Für den Fall, dass jemand kurzfristig absagt, vielleicht weil er am Impftag plötzlich Fieber hat oder der Corona-Schnelltest positiv ausfällt, gibt es auch eine Warteliste mit Nachrückern. Denn die eingeplanten Impfdosen reichen nicht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich impfen lassen wollen.

In drei Wochen sollen die Termine zur Zweitimpfung folgen. „Danach werden wir uns besser geschützt fühlen“, sagt Sandra Salditt laut Mitteilung. „Trotzdem müssen wir genauso vorsichtig bleiben wie bisher.“ Die stellvertretende Wohnparkleiterin will auch in Zukunft jeden Besucher auf Corona testen, bevor er den Wohnpark betritt.