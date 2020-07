Am Sonntagvormittag ist nach Angaben der Polizei in der Schulstraße in Boms ein Kirchgänger von einem Hund angegriffen wurden. Das Tier soll den Mann zweimal in den rechten Unterarm gebissen haben. Der 62-Jährige war gegen 10.25 Uhr auf dem Weg vom Auto zur Kirche, als sich der kräftige Vierbeiner von seiner provisorischen Leine riss und den Mann angriff. Gegen die Hundeführerin wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.