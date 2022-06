Hoßkircher Förderverein bietet Nachtflohmarkt an

„Unser Programm steht und wir sind uns sicher, dass wir den Festbesuchern an allen Tagen einiges bieten können“, ist sich Peter Henzle vom Förderverein sicher. Am Freitag, 8. Juli, findet unter den Bäumen am Hoki-See bei Hoßkirch ab 18 Uhr ein Nachtflohmarkt statt. „Hierbei können sich alle per Internet anmelden, die was verkaufen wollen“, so Vorsitzender Benjamin Benz. Frische Dinnete und Unterhaltungsmusik gibt es obendrauf. Der Samstag, 9. Juli, bildet den Haupttag der viertägigen Geburtstagsfeierlichkeiten. 15 Musikkapellen aus den Kreismusikverbänden Ravensburg und Sigmaringen werden sich um 18.30 Uhr zum Gesamtchor vor dem Dorfgemeinschaftshaus aufstellen. „Aber nicht registermäßig, wie sonst üblich. Jede Kapelle präsentiert sich komplett selbst als Orchester“, so Vorsitzender Benjamin Benz.

Der Sonntagmorgen beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst am See. Den Frühschoppen von 11 bis bis etwa 14 Uhr gestaltet dann die Patenkapelle Altshausen. Musikalisch geht es dann am Nachmittag weiter mit der Jubiläumskapelle Hoßkirch und ab 17 Uhr tritt dann die JUKA Ostrach/Weithart/Königseggwald/Hoßkirch zum Festausklang auf. Weiter geht das Festprogramm am Montag, 11. Juli, mit dem Seniorennachmittag ab 15 Uhr. Um 16 Uhr tritt dann das Kreisseniorenorchester Ravensburg auf.