Hopfenstraße wird bis zum Herbst saniert

Die Sanierung der Hopfenstraße soll Mitte August beginnen. Der Gemeinderat Altshausen hat bei seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend die Arbeiten für rund 300 000 Euro an die Firma Hämmerle aus Oggelshausen vergeben.

In dem Abschnitt von der Herzog-Albrecht-Allee bis zum Kreuzweg werden die Kanäle und die Wasserleitung bis an die Grundstücksgrenzen erneuert. Anwohner, die eine Sanierung bis zum Hausanschluss möchten, müssen die Kosten selber tragen und bekommen ein Angebot der Firma. Nach den Tiefbauarbeiten werden Fahrbahnbelag und Gehweg neu asphaltiert. Mit der Firma Hämmerle wird ein genauer Ablauf abgesprochen. An einzelnen Tagen wird vermutlich die Zufahrt zu Häusern beschränkt sein. Bis zum Herbst soll die Sanierung abgeschlossen sein.