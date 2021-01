Hochwasser: Die Ostrach wird vom Bächlein zur Seenplatte

Dieses Bild bot sich SZ-Leserin Claudia Kotté am Freitag bei Guggenhausen. Nach den heftigen Niederschlägen mit Starkwind am Vormittag hatte sich die an Guggenhausen vorbeifließende Ostrach von einem beschaulichen Bächlein in eine sich ausbreitende Seenplatte verwandelt. Der Durchlass unter der Brücke am Gemeindeverbindungsweg nach Wilhelmsdorf war nur noch wenige Zentimeter hoch, die Strömung stark. „Das Wasser sucht sich seinen Weg in die umliegenden Wiesen. Die Mausgänge, die mühsam unter dem Schnee gegraben worden waren, sind überflutet“, berichtet die Fotografin. Foto: Claudia Kotté