Die Bürgergarde Gelbe Husaren Altshausen ist am Sonntag der Ausrichter eines Orientierungsritts und einer Orientierungsfahrt gewesen. Trotz der regnerischen Witterung folgten 80 Reiter und zwölf Gespanne der Einladung. Diese Veranstaltung in Altshausen genießt bei der Reiterei einen ganz besonders guten Ruf. Grund dafür sind sichere und abwechslungsreiche Wege sowie Herausforderungen an sechs Stationen für Reiter, Fahrer und Pferde. Dazu zählt auch, dass die Eigentümer der Privatwälder und auch die Landwirte ein Herz für den Reit- und Fahrsport haben, diese Veranstaltung dadurch unterstützen, dass ihre Grundstücke genutzt werden dürfen.

Für Reiter und Gespanne waren teilweise unterschiedliche Wege ausgeschildert. Die Strecke verlangte Aufmerksamkeit, Wissen und natürlich auch Reit- und Fahrkunst. So führte die Route über die Gemarkungen von Altshausen, Stuben, Mendelbeuren, Mauren und Haggenmoos zurück zum Reitplatz. Es ging über Feldwege, blühende Fluren und durch prächtige Wälder. Die Reiter und Fahrer erwartete eine etwa 15 Kilometer lange Strecke, die von den Gelben Husaren unter der Leitung von Rittmeister Albert Steinhauser entsprechend den Möglichkeiten für Reiter und auch Gespanne ausgekundschaftet und markiert wurde.

Wettbewerb und Ausflug

Besonderen Wert legten die Veranstalter darauf, dass die Teilnehmer auch Gelegenheit hatten, die schöne oberschwäbische Landschaft zu genießen. Sie sind nicht nur zu einem Wettbewerb, sondern auch zu einem ganz besonderen Ausflug gestartet. An sechs Stationen wurde das Wissen und Können von Mensch und Tier gefordert. Dort konnten die Teilnehmer Punkte erkämpfen, die zur Tagesgesamtwertung zählten. Bei der ersten Station in Stuben, bei Nicole Hugger, mussten die Pferde Gelassenheit und Gehorsam, die Reiter ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. An der zweiten Station, kurz vor Mendelbeuren, ging es um Pflanzenkunde. Die Reiter und Fahrer mussten Getreidesorten und Pflanzen erkennen und einstufen unter Heil-, Futter- und Giftpflanzen. An der dritten Station war bei einem Wortspiel viel Aufmerksamkeit gefordert. Es waren Gegenstände wie Eimer, Decken, Reiterhelme am Waldrand platziert, deren erster Buchstabe zur Lösung des Rätselworts führte.

Einen sportlichen Ausgleich bot die Station vier. Die Reiter und Fahrer durften aus einem Melkeimer, mit künstlichen Zitzen, Wasser in einen Eimer „melken“ – die Menge, die in einer Minute zustande kam, wurde gewertet. Eine weitere Disziplin an der Station fünf war, Nägel in einen Balken zu schlagen. Und zwar vom Pferd aus. Hier waren Ruhe und Gelassenheit für die Pferde sowie Geschicklichkeit für den Menschen gefordert. Der Reitplatz war die Station sechs. Geschicklichkeit für Ross und Reiter waren wieder gefragt. Über die bewegliche Wippe zu gehen, war nicht jedem Pferd geheuer. Beim Briefkasten mussten Briefumschläge vom Pferd aus von der Leine genommen und in einen Postkasten gesteckt werden. Weiter fand an dieser letzten Station eine Fahrerprüfung statt, bei der Geschicklichkeit und Können, besonders bei der Brücke, erforderlich waren.

Dass diese Veranstaltung absolut gelungen war sowie Spaß und Freude machte, bekundeten die vielen frohen und zufriedenen Gesichter der Teilnehmer mit der Vorfreude auf das nächste Jahr.