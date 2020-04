Helfer kommen mit dem Flieger zur Ernte

Er hat einen Strauß roter Rosen in der Hand und blickt aufgeregt über die Grenzbrücke in Richtung Österreich. Der Lindauer Gerd Kaluzinski ist am Samstagvormittag sicher, dass er seine Partnerin Inja Schneider an der Grenze abholen und mit nach Hause nehmen darf. Schließlich hat das Lindauer Landratsamt ihm am Freitag eine E-Mail geschickt, in der genau das steht. Doch dann kommt alles anders. Dahinter steckt eine regelrechte Politposse.

Inja Schneider schafft es am Samstagmorgen ohne Probleme über die österreichische Grenze.