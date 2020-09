Hecke fängt bei Straßenarbeiten Feuer

Auf einer Länge von rund 25 Metern ist am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr eine Grundstückshecke in der Haggenmoser Straße komplett abgebrannt. Das Feuer, das von der Freiwilligen Feuerwehr Altshausen gelöscht wurde, war bei Reparaturarbeiten von Rissen im Teerbelag des Gehweges entstanden. Durch den dazu benutzen Gasbrenner geriet die angrenzende, etwa zwei Meter hohe Thujahecke in Brand. Das Feuer breitete sich rasch aus und zog auch ein paar Gartenfiguren und Dekogegenstände in Mitleidenschaft.