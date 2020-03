Hecke brennt in Hoßkirch

Die Feuerwehr und die Polizei sind am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Hoßkircher Hauptstraße gerufen worden. Wie sich laut Polizei vor Ort herausstellte, hatte ein Gebäudebesitzer zuvor mit einem Gasbrenner Fugen der Pflastersteine gereinigt. Hierdurch war es zu einem leichten Funkenflug gekommen, der die nahegelegene trockene Thujahecke in Brand setzte. Die Feuerwehr löschte das Feuer, verletzt wurde niemand.