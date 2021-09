Guter Start für die TTF Altshausen

Den TTF Altshausen ist ein guter Start in die Tischtennissaison gelungen.

In der Verbandsoberliga war mit Deuchelried eine beachtliche Hürde zu überspringen. Nach einem 1:2 in den Doppeln konnte Altshausen ein 6:3 herausspielen. Petr Ocko ließ Marc Metzler nicht ins Spiel kommen, Kapitän Jonas Strahl biss sich trotz Verletzung zu einem 3:0 gegen Markus Schupp durch, der polnische Neuzugang Norbert Wojtyla (3:1 gegen Constantin Richter) und sein Freund Mateusz Wojciechowski (3:1 gegen Florian Joos) ließen genauso wenig anbrennen wie Christian Narr, der Thomas Szabo 3:0 bezwang. Deuchelried kämpfte aber und glich zum 6:6 aus: Ocko unterlag Daniel Reisch mit 1:3, Gabor Toth brachte eine 2:1-Führung gegen Marc Metzler nicht durch. Bei Strahl riss nach der 2:0-Führung der Faden (2:3 gegen Constantin Richter. Wojtyla, Wojciechowski und Narr gewannen jeweils ungefährdet ihr zweites Einzel und sicherten den TTF Altshausen die ersten beiden Punkte.

Mit 9:0 an die Tabellenspitze

In der Landesliga setzte sich Altshausen mit einem unerwarteten 9:0 gegen den 1. TTC Wangen an die Tabellenspitze. Altshausen IV hatte in der Kreisliga C einen starken Auftritt. Das spielstarke Tettnang wurde nach vielen umkämpften Begegnungen auswärts mit 9:4 bezwungen. Altshausen V erwies sich auswärts dem TSV Eschach II als total überlegen und gewann 9:0.