Großer Nikolauseinzug als Höhepunkt im Jubiläumsjahr

Seit 1947 pflegt die Nikolausgilde Altshausen das Brauchtum des Klosengehens. Mit einem Festprogramm hat die Gilde mit knapp 70 Mitgliedern eine der größten Gilden im süddeutschen Raum, nun vor Kurzem ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

In heutigen Zeiten habe der Heilige Nikolaus eher die Schwierigkeit, sich vom Weihnachtsmann-Geschenkeonkel in Kaufhäusern und kitschigen amerikanischen Filmen abzuheben. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg beschädigten umherziehende Klosen seinen Ruf. Um dem wilden Treiben der schwarz angemalten Figuren, die Schrecken verbreiteten, damals Einhalt zu gebieten und den heiligen Bischof von Myra wieder in Erinnerung zu rufen, organisierten die Gildegründer Fritz Maier und Andreas Stöckler Besuche bei Familien und führten die Tradition in Altshausen und Umgebung ein.

Das Jubiläumsjahr 2022 wurde mit einigen Programmpunkten begangen: Ende September ging es mit einem Ausflug der Gildemitglieder auf die Insel Reichenau. Mitte November folgte der öffentliche Gastvortrag von Professor Werner Mezger zum Thema „Sankt Nikolaus zwischen Kult und Klamauk“, der als Benefizveranstaltung zugunsten des Kinderhospiz St. Nikolaus in Grönenbach veranstaltet wurde. Dabei kam eine stattliche Spendensumme zusammen.

Den Höhepunkt der Saison bildete der feierliche „Große Nikolauseinzug“ am Schloss Altshausen am ersten Adventssonntag mit allen 29 Nikolaus-Ruprecht-Paaren. Den Einzugsbischof gab in seinem letzten Jahr als einer der beiden Oberklosen Josef Schelkle, der mit seinem Ruprecht mit der Pferdekutsche durch das Seminartor fuhr. Ihm folgten dann die Paare zu Fuß. „Der Anblick war für die Kinder natürlich erst einmal ungewohnt, aber bald auch sehr beeindruckend“, berichtet der zweite Oberklos Steffen Obert vom ersten Einzug nach zwei Jahren Corona-Pause.

Zum Dank für ihr zahlreiches Erscheinen gab es für die Kinder 440 Hefeklosen zum Essen. „Die Besucherzahl beim Einzug war überwältigend und auch die Besuchswünsche waren mit 131 Familienbesuchen und 16 Besuchen in Kindergärten, Schulen und Alten- sowie Pflegeheimen dieses Jahr Rekord“, blickt Steffen Obert erfreut auf die Nikolaussaison 2022 zurück.

Dank der sehr engagierten Teilnahme nahezu aller Gildemitglieder konnten alle Besuche vom 4. bis 11. Dezember erfolgen. Das traditionelle Brauchtum habe somit offenbar nichts von seinem Zauber und seiner Anziehungskraft verloren, heißt es in der Mitteilung der Nikolausgilde Altshausen abschließend.