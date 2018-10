Gott und Teufel messen sich im „Kampf der Mächte“

Die Theatergruppe Riedhausen feiert am Freitag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr in der Turnhalle Premiere ihres diesjährigen Stücks „Kampf der Mächte“. Insgesamt sind zehn Aufführungen geplant.

Der Dreiakter von Rolf Sperling und Stefan Bermüller beginnt mit dem Engel E03K28101892 (Reinhold Gasser), der aber lieber Josef genannt wird. Seine Aufträge hat der Engel aber bislang nicht richtig erledigt, wohl kein gutes Vorzeichen für seine nächste Aufgabe: einen Seitensprung zu verhindern.

Adam Schüller (Florian Gasser) ist glücklich mit seiner Frau Eva verheiratet. Beruflich erfolgreich lebt er ein Leben, in dem es ihm an nichts mangelt. Trotzdem, oder gerade deswegen hat er nun vor, seine Frau mit seiner Sekretärin (Stefanie Riegger) zu betrügen. Zu diesem Zweck mietet er sich für einen Nachmittag in einem Hotel ein.

Geht Adam seiner Eva fremd?

Ein Adam, der seiner Eva fremdgeht? Schon aus namenstechnischen Gründen eine sehr pikante Situation, die dann auch tatsächlich Himmel und Hölle aus natürlich gegensätzlichen Gründen in Bewegung setzt. Gott (Winfried Riegger) und der Teufel (Roland Eisele) lassen sich gar auf eine Wette zum Ausgang der Situation ein.

Wird Josef für den Himmel oder doch der Aushilfsteufel Damian (Heinz Schlagenhauf), für die Hölle, einen Sieg davontragen? Und was treibt das schnippische Zimmermädchen Stefanie (Manuela Eisele) und die arrogante Hoteldirektorin Frau Dr. Hülsebusch (Manuela Gasser) immer wieder in Adams Hotelzimmer?

Die Spieltermine im Oktober sind am Freitag, 26., Samstag, 27., Sonntag, 28., und Mittwoch, 31. Im November wird gespielt am Donnerstag, 1., Freitag, 2., Samstag, 3., Sonntag, 4., Freitag, 9., und Samstag, 10. An Sonn- und Feiertagen beginnt die Aufführung in der Turnhalle um 18 Uhr, an den anderen Tagen um 19.30 Uhr. Karten können täglich ab 18 Uhr reserviert werden bei Familie Riegger unter der Telefonnummer 07587/8739060. Bei der Premiere beginnt auch der Vorverkauf für das Freilichttheater „Schwarzer Vere“, das die Theatergruppe im kommenden Juli in Riedhausen mit rund 80 Darstellern aufführt.