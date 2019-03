„Glückstage“ bringen Schülern Berufe nahe

Unter dem Motto „Deine Glückstage“ veranstaltet das Schulzentrum Altshausen von Mittwoch, 27. März, bis Freitag, 29. März, Tage der Berufsorientierung für die Schüler. Der Auftakt dieser „Glückstage“ hat am Mittwoch mit den Multimedia-Trucks der Gastronomie-, der Bau-, und der Metall- und Elektrobranche begonnen. Schüler der Altshausener Schulen, der Herzog-Phillip-Verbandsschulen und des Progymnasiums, können sich in diesen Trucks noch bis Donnerstag über diese Branche, Ausbildungsmöglichkeiten und mögliche Berufe informieren.

Im Gastronomie-Bus durchlaufen die Schüler zwölf Stationen. Dort lernen die Schüler die vielfältigen Möglichkeiten der Gastronomiebranche kennen. Dort sind sie auch selbst gefordert. Mit praktischen Aufgaben und mit Hilfe neuer Medien sind sie bei der Erkundung der Berufe selbst gefordert. An einem Memory-Board sind sie aufgefordert, verschiedene Gastronomie-Utensilien den Tätigkeitsfeldern zuzuordnen. „Wir bieten den Schülern ein breites Spektrum an Informationen“, sagt Martin Eberhard von der Ausbildungsinitiative des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Baden-Württemberg. Für ein Gespräch auf Augenhöhe sind auch Auszubildende von lokalen Betrieben anwesend. „Es fällt den Schülern meist leichter, mit jemandem zu sprechen, der ungefähr im gleichen Alter ist“, sagt Eberhard. Außerdem bekämen die Schüler so Informationen aus erster Hand. Haben die Schüler ernstes Interesse, können sie sich an einem Tablet über die Betriebe in der Region informieren und sich die Kontaktdaten ausdrucken lassen.

Busse sind ähnlich aufgebaut

Der gegenüberliegende Bau-Bus ist ähnlich aufgebaut. Er bietet den Schülern elf Stationen, die all ihre Sinne ansprechen. „Viele haben keine richtige Vorstellung von dem breiten Angebot an Berufen in der Baubranche. Die meisten Jugendlichen denken dabei nur an den einfachen Bauarbeiter“, sagt Jürgen Mayer vom Verband der Bauunternehmer Baden-Württemberg. An den Stationen könnten die Schüler die Vielfalt der Berufe kennenlernen. Im persönlichen Gespräch gibt es dann weitere Informationen. „Man merkt, dass die Jugendlichen an den Stationen großen Spaß haben, sobald sie sich intensiver mit den Themen auseinander setzten“, sagt Mayer.

Im doppelstöckigen Metall- und Elektro-Truck mit schicken Glaselementen können die Schüler an sieben praktischen Stationen mit verschiedenen Aufgaben technische Zusammenhänge kennenlernen und mögliche Tätigkeitsfelder praxisnah erleben. Hier reicht das Spektrum vom klassischen Metall- und Elektroberuf bis hin zu kaufmännischen und informationstechnischen Zweigen.

In einem virtuellen Betrieb werden den Jugendlichen Zusammenhänge und Tätigkeitsfelder der einzelnen Berufe aufgezeigt. Kontaktdaten von Betriebe in ihrer Nähe erhalten die Jugendlichen direkt im Truck auf Anfrage. Hier wird die Suche nach einem möglichen Praktikums- oder Ausbildungsplatz erleichtert. „Unser Ziel ist es, den Schülern einen Einblick in die Ausbildungs- und Berufschancen zu verschaffen und die Betriebe in der Umgebung bei der Suche nach geeignetem Nachwuchs zu unterstützen“, sagt Andreas König. Seit zehn Jahren führt er Jugendliche durch den Truck – und auch in Altshausen kann er sich über mangelnden Zuspruch nicht beklagen.