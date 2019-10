Gemeinderat hebt Ausschreibung für Straßensanierung auf

Bereits zum zweiten Mal hat die Gemeinde Altshausen die Arbeiten für die Sanierung des Kanals in der Blumenstraße ausgeschrieben – und wieder war das nicht erfolgreich: Die angebotene Summe eines Unternehmens übersteigt die Kostenberechnung um mehr als eine Million Euro. Der Gemeinderat hob in seiner Sitzung am Mittwoch deshalb die Ausschreibung auf und will die Arbeiten nun freihändig vergeben.

Schon im Mai hatte der Gemeinderat eine Ausschreibung wieder zurückgezogen, weil das Ausschreibungsergebnis auch damals deutlich höher war als die vorausgegangene Kostenberechnung. Jetzt jedoch ist das Ausschreibungsergebnis nochmals teurer als im Frühjahr: Der günstigste Bieter bot jetzt 2,1 Millionen Euro an – die Kostenberechnung liegt laut Bürgermeister Patrick Bauser aber bei 900 000 Euro. Im Frühjahr lag das Angebot noch bei 1,1 Millionen Euro.

Karl-Josef Fassnacht, Inhaber des gleichnamigen Büros, war mit seinem Mitarbeiter Michael Heinrich in der Sitzung anwesend. „Der günstigste Bieter hat innerhalb von sechs Monaten eine Preisanpassung nach oben von über 50 Prozent abgegeben“, wunderte sich Karl-Josef Fassnacht. „Das ist eine exorbitante Erhöhung“, sagte er. „Aus welchen Gründen auch immer“, ergänzte er. „Mit diesem Ergebnis dürfen und können wir nicht bauen.“ Er habe so etwas in diesem Ausmaß noch nicht erlebt, sagte Fassnacht. Er empfahl, die Ausschreibung aufzuheben.

Zwei andere Unternehmen gaben auch ein Angebot ab. Für einen Teilbereich der Arbeiten, den Spezialtiefbau, hätten diese beiden Unternehmen aber das Unternehmen, das jetzt der günstigste Bieter gewesen wäre, engagiert – es wäre also so oder so dabei gewesen. Bezeichnenderweise ist in den Gemeinderatsunterlagen auch die Rede von einer „monopolartigen Situation“. Nach allgemeiner Rechtsauffassung ist laut den Unterlagen ab 20 Prozent Abweichung „von einem Missverhältnis zwischen Kostenberechnung und Angebot auszugehen“.

Bürgermeister Patrick Bauser bekräftigte, dass die Ausschreibung aufgehoben werden müsse. Die Kostenberechnung betrage 900 000 Euro, die Ausschreibung jetzt 2,1 Millionen Euro. „Das ist einfach zu teuer“, so der Rathauschef. Der Gemeinderat beschloss, die Ausschreibung aufzuheben und die Verwaltung zu ermächtigen, eine freihändige Vergabe der Bauleistungen einzuleiten. Patrick Bauser erklärte, was damit gemeint ist: Verwaltung und Büro Fassnacht werden nun Unternehmen ansprechen und, wie es eine Privatperson auch mache, mit ihnen verhandeln, sagte Bauser.

„Im Grunde ist es eine Katastrophe“, meinte Gemeinderat Martin Kiem (CDU). Man stehe eigentlich im Wort gegenüber den Anwohnern, die Straße und den Kanal zu sanieren. Die Straße sei, wie Brigitte Bettenmann (Freie Wähler) bemerkte, in einem katastrophalem Zustand. Auch Bürgermeister Bauser sprach von „gravierenden Schlaglöchern“ in der Blumenstraße. Ziel sei, noch in der Dezembersitzung die Arbeiten zu vergeben, so Bauser.

Falls die Vergabe der Arbeiten jedoch erneut scheitern sollte, schlug Martin Kiem vor, in dem Fall die Straße wenigstens für eine Zwischenzeit ausbessern zu lassen. Bürgermeister Bauser signalisierte, dies ähnlich zu sehen. Ob neue Verhandlungen mit anderen Unternehmen unterdessen niedrigere Preise ergeben werden, ist ungewiss, wie Karl-Josef Fassnacht durchblicken ließ. Angesichts des Ausschreibungsergebnisses wisse man nicht, wo man am Ende landen werde.