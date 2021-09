Gemeinde und Verlässliche Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen Riesenspaß hatten die Mädchen und Buben, genauso wie die Betreuerinnen …. und die Gemeinde Ebersbach-Musbach freut sich und ist bestätigt: Ja, das war richtig, das hat sich gelohnt; heuer erstmals, und dem sollen nun auch weitere Ferienbetreuungsangebote über die Verlässliche Schule folgen. Bei der diesjährigen Ferienbetreuung der Gemeinde Ebersbach-Musbach waren insgesamt 20 Kinder angemeldet, davon 7 Maxis aus dem Kinderhaus. Bei gutem Wetter konnten Sonja Maier und Ingrid Sessler mit den Kindern, im Alter von 5 bis 10 Jahren, zu tollen Ausflügen und Wanderungen starten. Das Programm war abwechslungsreich zusammengestellt und konnte so für jeden etwas bieten. Es ging u. a. zur LEGO- und 3D-Tricture-Ausstellung nach Bad Schussenried, ins Tannenbühl nach Bad Waldsee und ins Museumsdorf nach Kürnbach. Hier durften die Kinder beim päd. Programm „Waschtag wie früher“ richtig mit Hand anlegen. Interessant war die Erkundung vom Wackelwald in Bad Buchau. Von einer Nabu-Führerin war viel Hintergründiges zu erfahren, welche den Kindern in Form von Aufgaben anschaulich erklärt wurde. Im Anschluss wurde noch der Federsee-Steg erkundet. Ein weiteres Highlight war der Ausflug nach Bad Wurzach. Hier fuhren die Teilnehmer zuerst mit dem Moorbähnle durch das Ried und wanderten anschließend den Moorlehrpfad entlang. In und um Ebersbach gab es aber ebenso viel zu erkunden. Beispielsweise der Besuch bei Kurt Seßler, der als Imker viel über die Bienen erzählen und zeigen konnte. Der Vormittag auf der Tennisanlage war ebenso interessant wie die Räuber-Wanderung im Aspen-Wald, bei dem die Kinder einige Aufgaben bewältigen mussten um an den Räuber-Schatz zu kommen. Im Schwende-Wald wurde die Gruppe von Andreas Rude in Empfang genommen. Als erfahrener Jäger nahm er die Mädchen und Buben mit seiner Hündin „Lotte“ mit auf Spurensuche. Viele Fragen wurden ihm gestellt, die er bereitwillig und verständlich erklärte. Besonders interessant war der im Dickicht versteckte Dachs- und Fuchsbau. Eine weitere Wanderung führte zum Strehlishof zur Kompostieranlage bei Familie Strobel. Frau Strobel führte durch die Anlage und erklärte vieles über die Herstellung verschiedener Bodensorten. Nachdem jeder Bodenhaufen von den Kindern genauestens inspiziert wurde und jede/r eine Runde auf dem Radlader mit Herrn Strobel fahren durfte, gab es eine leckere Verköstigung.