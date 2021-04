Gemeinde Altshausen gewinnt Dienst-Pedelec

Ein erfolgreiches Stadtradeln 2020 wurde mit dem Gewinn eines Dienst-Pedelecs gekrönt. Einfach unglaublich war die Aktion „Radeln für ein gutes Klima 2020“ – drei Wochen radeln, egal wann, wo und wieviel jeder wollte, heißt es in der Pressemitteilung. Über 700 aktive Radler waren in Altshausen dabei, über 225000 Kilometer hat die Gemeinde erradelt, pro Kopf waren das 55 Kilometer auf die Einwohnerzahl umgerechnet. Keine andere Stadt und Gemeinde bis 10000 Einwohner konnte ein solches Ergebnis erzielen und so landete Altshausen auf Platz 1 im ganzen Bundesgebiet. Bei der ersten Teilnahme bedeutete dieses Ergebnis auch, dass Altshausen die beste Newcomer-Gemeinde wurde. Das MI-KA Sports Radlteam aus Altshausen landete im Landkreis Ravensburg auch auf Platz eins – und so war es eine kleine Sensation für die Gemeinde Altshausen.

Alle freuten sich schon auf die Siegerehrung in Berlin, doch Corona verhinderte diese Ehrung und so fand eine Online-Siegerehrung im Sitzungsraum im Rathaus Altshausen statt. Alle Sieger wurden geehrt und bekamen Pokale und Urkunden. Unter allen Klassensiegern wurden im Anschluss an die Preisverleihung drei Dienst-Pedelecs von der Firma Stevens aus Hamburg verlost. Altshausen wurde gleich beim ersten Los gezogen, da war die Freude natürlich noch viel größer,heißt es weiter in der Mitteilung.

Wenige Tage später meldete sich dann auch schon die Firma Stevens bei Stadtradeln Koordinator Michael Epp, er konnte unter verschiedenen Modellen ein Rad für Altshausen aussuchen.

Die Firma Stevens aus Hamburg verschickte das Pedelec an einen Stevens Händler in der Umgebung und so konnten Bürgermeister Patrick Bauser und Michael Epp vergangene Woche beim Radhandel Schindele in Ravensburg das neue Rad in Empfang nehmen.

Zum Fototermin und Fahrradübergabe kam die Stadtradelkoordinatorin Kerstin Dold vom Landratsamt Ravensburg und Familie Schindele dazu.