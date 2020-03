Geldautomat in Ebersbach-Musbach aufgebrochen

In der Nacht zum Samstag, 21. März, haben Unbekannte den Geldautomaten der Kreissparkasse in Ebersbach aufgebrochen und geleert. Das teilt die Polizei jetzt mit.

Über Räumlichkeiten, die an den Standort des Automaten angrenzen, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang: Zunächsts chnitten die Täter die Tür ein Stück weit auf, hebelten dann mit brachialer Gewalt die Türe auf, um an die Gedatutomaten zu kommen, den sie vollständig leerten. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 23 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt und sucht dringend Zeugen, die sich unter Telefon 07541 / 7010, melden können.