Bereits in der Nacht zum vergangenen Samstag, 21. März, haben unbekannte Täter den Geldausgabeautomaten der Kreissparkasse in Ebersbach aufgebrochen und geleert. Das teilt die Polizei nun mit. Der Geldautomat steht in einem Geschäftshaus nahe der Ortseinfahrt aus Richtung Altshausen. Über Räumlichkeiten, die an den Standort des Automaten angrenzen, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zum Tresorraum.

Mit einem geeigneten Gerät schnitten die Täter die Tresortür ein Stück weit auf. Um an die Geldkassetten zu kommen, mussten sie die Tür trotzdem aufhebeln. Das taten die Eindringlinge mit brachialer Gewalt. Sie leerten den gut gefüllten Geldschrank vollständig. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 23 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer in der fraglichen Nacht im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich dort oder bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.