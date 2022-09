Geld und Süßigkeiten aus Verkaufshäuschen gestohlen

Aus einem Verkaufshäuschen in der Pfrungener Straße in Riedhausen sind am Wochenende gleich zweimal neben mehreren hundert Euro Bargeld auch Süßigkeiten gestohlen worden. Nachdem dem Aufsteller des Häuschens kurz nach der zweiten Tat am Sonntag zwei verdächtige 19-Jährige aufgefallen waren, verständigte er die Polizei und stellte das Duo. Die hinzugerufenen Beamten fanden im Motorroller der beiden einen Teil der süßen Beute sowie Verpackungsmaterial. Nachdem die jungen Männer einer Nachschau ihrer Wohnung zugestimmt hatten, fanden die Polizisten dort weiteres süßes Naschzeug. Die beiden haben sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich zu verantworten.