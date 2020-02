Geländewagen fährt Verkehrsschild um

Eine 70-jährige Frau hat mit ihrem Geländewagen am späten Dienstagabend ein Verkehrsschild in Altshausen umgefahren.

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, entstand dabei Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Gegen 21.30 Uhr war die Autofahrerin auf der Schönenbergstraße in Richtung Ebersbacher Straße unterwegs. Am Ende der Straße kam sie aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und rammte das neben der Straße stehende Verkehrsschild. Verletzt wurde niemand.