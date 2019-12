Gegen Fahnenmast geprallt

Sachschaden von rund 12 000 Euro ist laut Polizei bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Samstag gegen 15.20 Uhr in der Hoßkircher Straße in Königseggwald ereignet hat. Der 60-jährige Fahrer eines BMW 320d war eigenen Angaben zufolge von der tiefstehenden Sonne geblendet worden und deshalb von der Straße abgekommen, wo er mit seinem Auto gegen den Fahnenmast einer Firma prallte. Der Wagen wurde dabei erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.