Der Betrieb einer Feuertonne in der Herrenstraße führte am Sonntag gegen 12 Uhr zum Brand eines angrenzenden Gartenzauns. Mutmaßlich war der Funkenflug der Feuertonne brandursächlich. Die Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht. Am Gartenzaun entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.