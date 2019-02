Gardinenpredigt für Ruhestands-Schultes

Die Narren aus den Reihen der Rambassler haben in Unterwaldhausen mal wieder den Rathausschlüssel an sich gerissen. Zuvor hatte Büttel Manfred Schlagenhauf offenlegt, wo in Unterwaldhausen überall der Wurm drin steckt.

„Dr Schille goht in’d Rente nei“, ruft Büttel Manfred Schlagenhauf lautstark. Vor hat das Schill allerdings nur beim Gemeindeverwaltungsverband Altshausen, wo er die Geschäfte führt. Der Gemeinde Unterwaldhausen bleibt er zum Glück als Bürgermeister auch während seines Ruhestands erhalten. Das altersgerechte Regieren ist in Unterwaldhausen allerdings kritisch. Es gebe keine öffentlichen Einrichtungen die barrierefrei und mit dem Rollator zu begehen seien. Ausnahme sei die ebenerdig begehbare Leichenhalle.

Auch das Thema der Landfrauen, die aus Altersgründen dabei sind, sich aufzulösen, spricht der Büttel an. Bürgermeister Schill und sein Amtskollege Jochen Currle aus Guggenhausen sind die Landfrauen so wichtig, dass Sie bei den jungen Mädels aktiv Werbung für die Sache gemacht haben. Ob Schills Ehefrau Gerda wohl davon weiß, wirft der Büttel hämisch in die Menge.

Auch das Thema der Digitalisierung ist endlich auch in Unterwaldhausen angekommen und es soll eine Heimatseite, eine sogenannte Homepage geben, die man allerdings im Internet noch nirgends findet. Deshalb könne man kann Sie sich die Seite faxen lassen, bis der Link dann mal funktioniert. Im Zuge des Breitbandausbaus gibt es auch Unstimmigkeiten, so wurde in Oberwaldhausen in der Kapellenstraße im letzten Jahr ein überflüssig geglaubter Schacht geschlossen, der jetzt leider doch wieder gebraucht wird.

Feinstaubalarm gab es in Unterwaldhausen an Dreikönig, als die drei Weisen aus dem Morgenland ohne Feinstaubfilter durch die Häuser zogen. Die Feinstaubwerte seien dabei auf lebensbedrohliche Werte anstiegen, doch mit einem Vorschlaghammer konnte der Alarm zum Schweigen gebracht werden.

Im Anschluss an das Narrenbaumstellen begann im beeindruckend närrisch dekorierten Dorfgemeinschaft die Rambassler Party. Lumpenkapellen und Brassbands luden zum Tanzen und mitsingen ein.