FWV Altshausen tritt mit voller Liste an

Zu Beginn der Nominierungsversammlung der Freien Wähler Vereinigung (FWV) hat die Fraktionsvorsitzende Brigitte Bettenmann die vollzählig anwesenden Bewerber für die 14 Listenplätze zur Kommunalwahl am 26. Mai begrüßt. Sehr erfreut begrüßte sie auch die weiteren anwesenden Freunde und Unterstützer, welche der öffentlichen Einladung gefolgt sind. Anschließend stellten sich die Bewerber der Versammlung vor.

Das im Kommunalwahlgesetz vorgegebene Prozedere der Nominierung wurde von Markus Bettenmann moderiert und durchgeführt. Im ersten Schritt wurde der Wahlvorschlag für die Kandidatenliste in geheimer Wahl einstimmig bestätigt. Im Anschluss wurde ebenfalls geheim die Festlegung der Reihenfolge der Listenplätze gewählt. Aus der Runde der Anwesenden wurden verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. In geheimer Wahl wurde mehrheitlich festgelegt: Die weiblichen Kandidaten führen die Liste in alphabetischer Reihenfolge an, die männlichen Kandidaten folgen ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge.

Rückblickend auf die erfolgreiche Kandidatensuche bedankte sich Brigitte Bettenmann auch im Namen ihrer Kollegen für die sehr zahlreichen Begegnungen und motivierenden Gespräche in den verschiedenen Häusern in Altshausen und dazugehörenden Teilorten. Vorausblickend auf die kommende Zeit, freut sie sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem gesamten Kandidatenteam, welche sich bereits in einigen Besprechungen abzeichnet. Gemeinsam werde man eine Wahlstrategie erarbeiten. Zu Terminen für Kandidatenvorstellung und weiteren Aktionen werde rechtzeitig öffentlich eingeladen.

Die Kandidaten sind: Brigitte Bettenmann, Tanja Reimer, Klaus Eisele, Hermann Fink, Eduard Gelzenlichter, Reiner Hugger, Felix Hund, Rolf Kienzle, Dirk Layer, Uwe Mütz, Klaus Pfaff, Kurt Prausmüller, Franz Raisle und Jörg Singer.