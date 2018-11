Fußweg zum Unterdorf bleibt erhalten

Das Baugesuch für den Bürgersaal-Neubau in Altshausen nimmt Formen an. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend zwei Entscheidungen getroffen: Die Anlieferung für die Bühne bekommt einen Zugang von der Nordseite, also dem Innenhof. Zudem wird der Fußweg hinter dem Gebäude zum Rewe-Markt und Unterdorf erhalten. Erstmals stellte Architekt Roland Groß Gestaltungsvorschläge für das Außengelände vor.

Da es baulich schwierig war, den jetzigen Durchgang zum Markt zu erhalten, war es Gemeinderat und Verwaltung wichtig, eine Alternative zu haben. „Er wird viel genutzt und ist als Zugang wichtig“, sagte Bürgermeister Patrick Bauser. Der Vorschlag des Architekten sah vor, dass von der Südseite des Gebäudes ein Weg zwischen Rewe und Neubau bestehen bleibt. „Wir haben schon mit den Anliegern gesprochen und die sind einverstanden“, berichtete Groß. Zudem sei mit dem Erhalt des Weges auch die Befürchtung genommen, dass hinter Saal und Foyer eine dunkle Ecke entstehe, die zum Rumlungern einlade.

Für die Anlieferung auf die Bühne schlug Groß vor, den Zugang auf die Nordseite zu verlegen. Ursprünglich war er von der Südseite geplant. Dann müsste aber für Anlieferung etwa von Technik für den Saal um das Gebäude herumgefahren werden, da der Zugang nach dort vom Innenhof geplant ist. Stattdessen soll der Innenhof bis auf das Gefälle zur Entwässerung möglichst eben gestaltet, die Schad-Skulptur versetzt und eine Tür auf Bühnenhöhe eingebaut werden. „Das sieht zwar aus als würde die Tür in der Luft hängen, weil sie außen somit ungefähr 90 Zentimeter über dem Boden angebracht ist“, erläuterte Groß. Der Zugang sei aber in der Form sehr praktisch, da etwa ein Lkw mit Laderampe schwere Geräte direkt auf die Bühne transportieren könne. Den Vorschlägen für Fußweg und Bühnenzugang folgte das Gremium jeweils einstimmig. Das Baugesuch wird nun entsprechend ausgearbeitet.

Für die Gestaltung des Platzes südlich des Bürgersaals stellte Groß vier Varianten vor. Dabei ging es vor allem um die Frage ob dort nur Grünflächen und Parkplätze oder auch eine Bebauung gewünscht ist. Je nach Variante wären zwischen neun und rund 30 Stellplätze möglich. „Sollte etwa ein Gebäude dort entstehen, dann empfehle ich nur eine gewerbliche Nutzung. Vom Bürgersaal ist bei Veranstaltungen immer mit einem gewissen Lärm zu rechnen“, sagte Groß. Der Architekt geht davon aus, dass auch ein barrierefreier Bushalt möglich ist. „Die Haltestelle könnte sogar noch etwas weiter in Richtung Bürgersaal verschoben werden“, sagte Groß. Es müsste aber in einer Verkehrsschau mit der Polizei noch geklärt werden, ob dies auch genehmigt würde. Denn mit Versetzen der Bushaltestelle wäre diese knapp oberhalb des Zebrastreifens und könnte die Sicht auf Fußgänger behindern. Zudem würden die beiden Stellplätze vor dem Bürgersaal in der Hindenburgstraße entfallen.

„Wir sehen, wie viele Wagen jetzt dort auf der Schotterfläche stehen. Wir brauchen Stellplätze“, sagte Bauser. Frank Binder (CDU) sah das etwas anderes. „Das ist ein sehr guter Platz für ein Dienstleistungsgebäude. Den möchte ich ungern für einen Parkplatz opfern.“ Bauser bat die Gemeinderäte, sich über die Außengestaltung Gedanken zu machen. Wegen der Bushaltestelle wird eine Verkehrsschau mit den erforderlichen Behörden organisiert.