Fußballverein hofft auf Stimmung in „WM-Halle“

Die „Altshauser WM-Halle“ öffnet während der Fußball-Weltmeisterschaft ihre Türen: Der Fußballverein Altshausen veranstaltet in der Ausstellungshalle des Kleintierzuchtvereins Altshausen während der Fußball-WM ein Public Viewing. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden übertragen. Los geht’s am 17. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Mexiko.

Das Public Viewing trägt dieses Mal den Namen „Altshauser WM-Halle“. Neu ist auch der Veranstaltungsort: Die Spiele werden in der Ausstellungshalle des Kleintierzuchtvereins im Spitzmoos im Ried übertragen. Bei der WM 2014 wurden die Spiele in einer leer stehenden Halle des weggezogenen Betriebs Glas Trösch gezeigt, bei der Europameisterschaft 2016 stellte die Firma Dreps eine Halle zur Verfügung, was dieses Mal nicht möglich war. „Wir haben natürlich zuerst innerorts gesucht“, berichtet Martin Kiem, der Vorsitzende des FV Altshausen. Doch es habe sich nichts gefunden. Dann habe jemand die Idee gehabt, den Kleintierzuchtverein anzusprechen: So fanden die Fußballer einen Ort für das Public Viewing.

„Es müssen ein paar Sachen herausgeräumt werden, das machen wir die nächsten Tage“, erläutert Martin Kiem. Auch sind Flyer geplant und Plakate sollen in der Gemeinde angebracht werden. Veranstalter ist der Fußballverein. „Er trägt die Kosten sowohl als auch die Erlöse“, sagt Martin Kiem. Aus finanzieller Hinsicht wäre es wichtig, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Vorrunde übersteht, was aber als amtierender Weltmeister auch möglich sein sollte. Ab dem Achtelfinale wären die Altshauser Fußballer nämlich voraussichtlich in der Gewinnzone. Die Zuschauer werden mit Getränken und mit kleineren Speisen bewirtet. „Eben das, was es auf einem Sportplatz zu essen gibt“, bemerkt Martin Kiem. Pro Spiel rechnet er mit zehn bis 15 Helfern aus dem Verein. Einen Sicherheitsdienst engagiert der Verein nicht. „Das machen wir selbst“, so Kiem. Die bisherigen Public-Viewing-Übertragungen in Altshausen seien friedlich verlaufen.

Sitz- und Stehplätze

Es wird sowohl Sitz- als auch Stehplätze geben. „Ein Teil wird mit Biertisch-Garnituren bestuhlt werden. Im hinteren Bereich sind Stehtische“, erläutert der Vereinsvorsitzende. Die Leinwand wird 3,66 Meter auf 2,74 Meter groß sein. Wie bei den vergangenen Public Viewings ist wieder die Agentur TS Events im Boot, die technische Ausstattung kommt wieder von TT Entertainment. Auch der Bauhof der Gemeinde Altshausen ist bei den Aufbauarbeiten mit eingeplant. Außerdem unterstützen Sponsoren das Public Viewing finanziell.

Platz haben vermutlich bis zu 200 Personen in der Ausstellungshalle. An die vergangenen Public Viewings denkt Martin Kiem gern zurück. „Ich kann mich noch gut erinnern an das WM-Endspiel 2014. Das war eine Stimmung, das war super.“