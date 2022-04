Friedensfahne hängt am Rathaus in Unterwaldhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor Ostern wurde in der Bushaltestelle in Unterwaldhausen eine einfache weiße Fahne mit dem Umriss einer Taube mit einem grünen Zweig aufgehängt. In der Hoffnung auf baldigen Frieden haben die Kinder, aber auch Eltern mit Buntstiften sich selber oder auch nur Männchen in die Friedenstaube gezeichnet, sodass nun eine bunte Gemeinschaft entstanden ist, die sich einfach nur Frieden wünscht und ein Zeichen der Solidarität setzen will. Die Friedensbotschaft wurde von den Organisatorinnen Anke Restle und Katrin Holweg unterstützt von Jonas und Fiete gut sichtbar am Rathaus in Unterwaldhausen aufgehängt.