Freiheiten geben und Grenzen setzen

Die Pubertät alleine ist schon eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Kommt dann noch die digitalisierte Welt hinzu, kann es durchaus zu großen Spannungen kommen. Dass sich derartige Situationen entzerren lassen und ein entspanntes Familienleben möglich ist, hat der Vortrag von Susanne Hübschle am Montagabend in der Mensa des Schulzentrums Altshausen veranschaulicht. Organisiert wurde er von der Mentor-Stiftung und dem Gesamtelternbeirat.

Die Resonanz auf die Einladung des Gesamtelternbeirats Altshausen in das dortige Schulzentrum war enorm. Knapp 140 Mütter und Väter, aber auch Schüler warteten gespannt auf die Ausführungen von Susanne Hübschle. Die Erzieherin ist systemischer Eltern-Coach. Das heißt, sie ist ausgebildet in NLP-Coaching, Kommunikationstraining und systemische Familienaufstellung. Die Mutter von zwei Jungen hat selbst erfahren, was es heißt, wenn sich die Architektur des Gehirns von Kindern und Jugendlichen in der Pubertät nahezu komplett neu strukturiert. „Und das Vernunftzentrum ist davon am meisten betroffen“, sagte die Referentin aus Konstanz. Damit lasse sich erklären, warum es in dieser Zeit zu extremen Stresssituationen in den Familien kommen kann.

Verbot macht keinen Sinn

Klarheit, Grenzen setzen und kommunizieren, seien Grundvoraussetzungen, um diese schwierige Zeit gut zu überstehen. Das gilt auch für den Umgang mit dem Handy und anderen Medien, die den Kindern und Jugendlichen heute zur Verfügung stehen. „Es geht nicht um die Frage, ob ein Handy gebraucht wird, sondern darum, wie ich es nutze“. Denn das Verbieten mache keinen Sinn. Dazu seien die Medien viel zu spannend und als Medium nicht mehr wegzudenken. Die Referentin erinnerte daran, dass auch sie in diesem Alter stundenlang mit ihrer Freundin telefoniert oder Briefe geschrieben hat. „Das Bedürfnis nach Austausch ist heute genauso groß wie damals“, sagte sie. Ein Unterschied sei jedoch, dass es Zeitspannen gab zwischen dem Schreiben des Briefes bis zu dem Zeitpunkt, als er im Briefkasten landete.

Wenn es um Probleme gehe, sollten Jugendliche lieber miteinander reden statt sich Nachrichten zu schicken. Ein Problem sei, dass die Unterhaltungsindustrie alles täte, um die Nutzer möglichst rund um die Uhr online zu halten. „Das Abschalten ist ein Lernprozess, auch für Erwachsene“, fuhr sie fort und riet, die Kinder nach den Medieninhalten zu fragen. Sollte es den Außenkontakt zunehmend verlieren, sollten Beratungsstellen aufgesucht werden.

Eines legte sie den Besuchern besonders ans Herz: regelmäßige Familienkonferenzen. Etwa im Rahmen von gemeinsamen Mahlzeiten. Das sei das „beste Tool in der Pubertät“, um im Gespräch zu bleiben. Auf Platz zwei stünden die Familienregeln. Etwa die der zeitlichen oder räumlichen Begrenzung der Mediennutzung.

Bei der abschließenden Fragerunde ging es unter anderem um die Strahlenbelastung, um rechtsradikale Materialien, die Kinder plötzlich auf ihren Handys vorfinden oder um ein „goldenes Handykörbchen“, in das die Familienmitglieder ihre Geräte zu bestimmten Zeiten verwahren. Wichtig sei es auch, die Kinder in diesen schwierigen Zeiten oft zu loben, auch wegen „Kleinigkeiten“.