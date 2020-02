Frauenbund witzelt wieder ganz jugendfrei

Die Frauenbundfasnet in Ebenweiler ist alle Jahre wieder ein Garant für ideenreiche, farbenfrohe konsequent jugendfreie Stunden. Dieses Jahr stand sie unter der Überschrift „Auf der Alm“.

Musikalisch begleitet von den „Ossis“ aus Aulendorf eröffnete eine Herde schwarz-bunter Kühe mit beeindruckenden Eutern das Programm. Gefolgt von Hochwürden mit seiner Haushälterin, die bergwandernd vom Weg abgekommen, bei hereinbrechender Nacht in einer Almhütte Unterschlupf finden. Rosi – etwas in die Jahre gekommen – erzählte artig gereimt von ihrem letztendlich erfolglosen Comeback auf der Skipiste, und eine resolute Bäuerin, die eigentlich nur ihren Bulldog anmelden wollte, nervte den gesetzestreuen Sachbearbeiter im Landratsamt. Allerlei Zipperlein hinderten die nicht mehr ganz taufrischen „Ebenweiler Bordsteinschwalben“, den französischen „ordres“ ihrer Choreografin gerecht zu werden. Auch die Erinnerung an jüngere Zeiten, in denen sie als „Can-Can-girls vom Ebenweiler See“ Furore machten, tröstete sie nicht wirklich.

Ein Foto-Shooting für den Jungbäuerinnenkalender ergab angesichts mangelnder Sprachkenntnisse des Models schließlich nur das lebensgroße Konterfei einer Vogelscheuche. Beim „Tanz auf der Almwiese“ kam wieder einmal das segensreiche Talent der „Couturière“des Teams zur Geltung: von Konfektionsgröße 38 bis 48 schwebte die gesamte Truppe als wahre Augenweide über die Bühne.

Verständnisvolles Nicken der Damen im Saal begleitete die Klagen einer verzweifelten Artgenossin, deren Gatte „nach 35 glücklichen Ehejahren in d’Rente ganga isch“. Ein schwungvolles Playback-Potpourri von „esi, i hol di mit em Traktor ab…“über die Herz-Buam bis zu „Anton aus Tirol…“ leitete über zu Mary’s mit Spannung erwarteter Dorfchronik. Traditionell listet sie alljährlich Pleiten, Pech und Pannen, Erfreuliches, Geheimes und streng Geheimes aus den zurückliegenden Monaten auf und keiner entgeht ihrer detaillierten Recherche – und der ihrer „Mitarbeiterinnen“. Nach einem letzten fliegenden Kostümwechsel beendete das gesamte Team mit einem natürlich selbstgetexteten Song das wieder rundum amüsante, vielseitige von echtem sauberem Humor geprägte Programm.