Frauenbund tanzt im Sonnenhof vor mehr Publikum

Nach Jahrzehnten der Enge im Kindergarten lud Ebenweilers Katholischer Frauenbund zu seinem legendären Fasnetsprogramm erstmals in den Sonnenhof ein. Heiße Debatten waren vorausgegangen zwischen den Traditionalisten, die die heimelige Atmosphäre zwischen Bauklötzen und Puppenstube nicht missen wollten, und den Reformern, die sich auf die große Bühne, die ohne Treppe erreichbare Küche und deutlich mehr Zuschauerplätze freuten.

Und siehe da: Im Verlauf des Nachmittags wuchs die Partei der Fortschrittlichen rapide. Die farbenfrohen Kostüme kamen auf der geräumigen Bühne prächtig zur Geltung, ganze Stapel zusätzlicher Stühle mussten herbei geschafft werden. Das Bewirtungsteam trauerte dem jahrelangen Treppauf-treppab zwischen Küche und Erdgeschoss keine Minute lang nach. Ein schwungvolles Eröffnungsballett adretter schwarz-silberner Herren entführte die Gäste nach Hollywood. Die Biene Maja musste ärgerlich zur Kenntnis nehmen, dass ihr smarter Willi im fasnetlichen Ballgeschehen in typisch menschliche Unarten verfiel, und die traute Zweisamkeit eines ehelichen Frühstücks hielt der konfliktträchtigen Frage der Gattin – „Was dätsch, wenn i schterba dät?“ – nicht stand.

Bestätigendes Nicken im Publikum ernteten die andächtigen Kommentare eines frommen Paares in der Kirchenbank zum gottesdienstlichen Geschehen, zu anwesenden oder schon wieder fehlenden Mitchristen und zu allgemeinem Dorftratsch. Zwei Reisende aus Ebenweiler landeten, von der Deutschen Bahn individuell betreut, wohlbehalten zum Verwandtenbesuch in Berlins Bahnhof Zoo. Nach so viel intellektueller Herausforderung gönnten Elvis und Marilyn Monroe mit ihrer flotten Tanztruppe dem Publikum eine Verschnaufpause.

„Hast Du Silber im Haar und Gold in den Zähnen und lösen Frühlingsrollen den Winterspeck ab“, dann helfen nur noch schwarze Dessous gegen den Frust des morgendlichen Blicks in den Spiegel – so die Erkenntnis einer Darstellerin. Auch das mickrige Blümchen, das ein reuiger Ehemann nach 25 Jahren zum ersten Mal zum Hochzeitstag offeriert, weckt nur noch Misstrauen.

Wie gewohnt lieferten Mary und Sonja mit ihrer Dorfchronik auch dieses Jahr einen Höhepunkt des Programms: vom schönsten und dem zweitschönsten Bürgermeister – beide treue Gäste des Frauenbunds – über die im Schweiße ihrer Angesichter auf dem Friedhof hart arbeitenden Kirchengemeinderäte ging es in das aus Großstädten abgeguckte Bürgerbüro. Und mit den vier in Ebenweiler angesiedelten faulen Störche, die 2018 gerade mal vier Babys brachten, bis zu der geschäftstüchtigen Bürgerin, die von den an ihren Bretterzaun pinkelnden Besuchern des benachbarten Sportplatzes Nutzungsgebühren verlangte, blieb vom Dorfleben nichts Wichtiges unerwähnt.

Eine aus Fronhofen eingeladene Gastkünstlerin lud zum Schunkeln ein und ein Schlusslied der schwarz-silbernen Herren verabschiedete die vergnügten Besucher nach drei Stunden eines ideenreichen, spritzigen und durchweg oberhalb der Gürtellinie angesiedelten sauberen Programms.