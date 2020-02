Frauenbund sorgt für eine tolle Stimmung

Trotz mehrerer Ausfälle durch Krankheit, gestaltete das Fasnet-Team des Frauenbundes unbeirrt seinen bunten Nachmittag. Der toll dekorierte Gemeindesaal mit den bunten Mäschgerle bot ein närrisches Treiben. Die Geräuschkulisse der lachenden und plaudernden Frauen konnte selbst bei dem Genuss von den vielen, leckeren, gespendeten Kuchen nicht gedämpft werden.

Aber spätestens als die Smileys des Fasnet-Teams vom Frauenbund durch den Saal wirbelten, stoppten die intensiven Unterhaltungen. Die Smileys mit ihrem gelb-schwarzen Outfit begrüßten musikalisch und flott die vielen Gäste. Während die Vorsitzende die Ortsprominenz begrüßte, wartete vor der Tür schon Eine, die sonst immer zu spät kam. Aber heute wollte sie einmal die erste sein. Es folgte ein buntes Programm von abwechselnden Sketchen, Witzen, Arztpraxen, Vorgetragenem, Musik.

Spannend wurde es bei dem Titel „Das Rennpferd“. Ein Rennpferd, das Liebesbriefe schrieb? Das machte doch selbst die sonst vertrauenschenkende Ehefrau stutzig. Aus dem Staunen kam eine Mutter und Großmutter bei dem Telefongespräch mit ihrer Tochter nicht mehr raus. Bei der gutgemeinten Einladung mit Angebot des Gänsebratens und der Schwarzwälder Kirschtorte musste sie teilweise mit Entsetzen hören, was die Familie durch vegetarische, vegane, sogar rohvegane Kost, Laktose-Intoleranz, Glutenunverträglichkeit, alles nicht essen konnte. Bei „Low Carb Diät“ entfuhr es ihr verzweifelnd: „Ja, was soll ich dann überhaupt noch auf den Tisch bringen? Du liebe Zeit, so ein neumodisches Zeug gab es doch früher nicht…“. Zustimmendes Nicken.

Was dem Vater mit der neugekauften, zu langen Frühjahrshose passierte, war nicht lustig, aber trotzdem zum Lachen. Die übereifrigen Töchter kürzten das gute Stück, jeweils um sieben Zentimeter, aber unabhängig voneinander, sodass dem Vater zum Schluss nur noch die Hochwasser-Hose blieb. Da stand er nun der arme Tropf: die lange Unterhose, darüber die viel zu kurz geratene Stoffhose. Das Gelächter war groß. Wie heißt noch das Sprichwort vom Schaden und dem Spott?

Der bewährte, engagierte Musiker Fritz Müller hat nicht nur die musikalische Seite im Griff. Er entpuppt sich im Urlaub als liebevoller Ehemann. Seine Geduld schien grenzenlos, verdeckte sie nämlich einen „linkshändigen“ Seitensprung. Zum Abschluss legten die Tanzgirls eine fetzige Nummer auf das Parkett. Die Musik der „Blue Brothers“ riss das Publikum mit und eine Zugabe wurde erklatscht.

Die singenden Smileys beendeten das Programm. Zufriedene, glückliche, dankbare Besucher verließen unterhaltend das Gemeindehaus mit der Ankündigung: „Wir kommen nächstes Jahr wieder.“