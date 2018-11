Frau attackiert Lebensgefährten mit Küchenmesser

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben gegen einen 21-Jährigen und dessen Lebensgefährtin, die am Montagvormittag in ihrer Altshausener Wohnung aneinandergeraten sind. Bei einem zunächst verbalen Streit soll die Frau den jungen Mann mit einem Küchenmesser attackiert und in die Hand gebissen haben. Der 21-Jährige schlug daraufhin auf seine Partnerin ein und fügte ihr dabei Verletzungen im Gesicht zu, die im Krankenhaus untersucht wurden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.