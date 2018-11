Franz Rimmele ist neuer Vorsitzender

In der Jahreshauptversammlung konnte zur großen Freude der Mitglieder des Geschichtsvereins nach längerer Zeit das Amt des Ersten Vorsitzenden wieder besetzt werden. Franz Rimmele aus Ingenhardt stellte sich für diese Aufgabe zur Verfügung und wurde mit großer Mehrheit gewählt. Franz Rimmele versprach, die Aufgaben des Geschichtsvereins mit Engagement anzugehen und den Verein weiter nach vorne zu bringen.

In seinem Jahresbericht konnte der kommissarische Vorsitzende der Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Dr. Eberhard Fritz auf ein bewegtes Jahr zurückblicken. Mit 345 Mitgliedern ist der Verein eine der mitgliederstärksten kulturellen Vereinigungen in Oberschwaben. Dabei blieb die Mitgliederzahl seit dem letzten Jahr stabil. Einige Veranstaltungen wurden im vergangenen Jahr angeboten, darunter eine Führung im Humpis-Quartier in Ravensburg durch die Ausstellung „Der Dreißigjährige Krieg“, die Kirchen- und Kapellenfahrt sowie ein Kurs im Lesen alter Schriften.

Regelmäßig an jedem ersten Sonntag im Monat haben Mitglieder und Freunde der Gesellschaft die Aufsicht in der Historischen Galerie in der „Alten Post“ übernommen. Unter Federführung des Geschichtsvereins wurde die Historische Galerie erweitert. So wurden Tafeln zur Geschichte der Alten Post, über das Leben und Wirken der Herzoginnen von Württemberg sowie ein Monitor mit wichtigen Informationen über die Königinnen von Württemberg angebracht. Der Vorraum zur Galerie konnte mit einem Ölgemälde der Familie des Deutschordensbaumeisters Franz Anton Bagnato, einem kunstvollen Altshauser Wappen sowie einem Ordenskalender geschmückt werden. In Kürze wird auch das Altshauser Heft Nummer 15 mit vielen interessanten heimatgeschichtlichen Themen gedruckt sein und an die Mitglieder verteilt werden. Eberhard Fritz lobte insbesondere die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Vorstand, wo sich alle Vorstandsmitglieder aktiv einbringen.

Bei den Wahlen wurde Franz Rimmele zum ersten Vorsitzenden gewählt. Maria Kloos bleibt weiterhin Schatzmeisterin, Elmar Hugger wurde als Schriftführer bestätigt, ebenso wurden die Vorstandsmitglieder Helmut Krattenmacher und Josef Fuchshuber für eine weitere Amtszeit gewählt. Am Ende der Versammlung zeigte der Schriftführer noch Bilder aus seinem neuen Kalender, der bauliche Veränderungen im Ort verdeutlichte.