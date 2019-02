Formsache wird zum Streitpunkt

Die Wahl des Wahlausschusses ist in den meisten Fällen eine reine Formsache. Bei der Gemeinderatssitzung in Altshausen gab es am Mittwochabend Kritik von Brigitte Bettenmann, Sprecherin der Fraktion der Freien Wählervereinigung (FWV). Sie äußerte Bedenken, da im Ausschuss mehrere CDU-Mitglieder wären.

Der Wahlausschuss für die Kommunalwahl am 26. Mai hat vier Aufgaben: eingehende Wahlvorschläge zu prüfen, über deren Zulassung zu entscheiden, die Wahl zu leiten und das Wahlergebnis festzustellen. Vorsitzender ist kraft Gesetz Bürgermeister Patrick Bauser, da er nicht für den Kreistag kandidiert. Als seinen Stellvertreter hat die Verwaltung Karl Blersch vorgeschlagen, als Beisitzer Albert Spanninger, Joachim Butz, Helmut Hugger und Kornelia Hugger sowie Klaus Rimmele, Angelika Knop, Josef Sinnwell und Beatrix Kotschi als Stellvertreter. Voraussetzung ist jeweils, dass ein Mitglied wahlberechtigter Bürger in der Gemeinde ist und weder für Gemeinderat noch für Kreistag kandidieren beziehungsweise nicht Vertrauensperson eines Wahlvorschlags ist. „Wir haben für das Amt Bürger gefragt, die schon Erfahrung mit einer Wahl haben“, berichtete Hauptamtsleiter Dieter Heske.

Die Mitglieder des Ausschusses können zusätzlich am Wahltag als Helfer oder im Wahlvorstand eines Wahlbezirks aktiv sein, sind somit auch im Wahllokal präsent. Dies stieß Bettenmann auf. Unter den acht Beisitzern und Stellvertretern sind drei ehemalige Gemeinderäte und CDU-Mitglieder. Ein weiterer war Mitglied der CDU-Fraktion, aber nicht der Partei. So ist es auch bei Kornelia Hugger, die derzeit noch im Rat sitzt, aber nicht mehr kandidieren wird. „Ich bezweifle nicht die Integrität der Ausschussmitglieder. Aber ich halte die massive Präsenz der CDU-Funktionäre für bedenklich. Da ist eine unterbewusste Beeinflussung der Wähler möglich“, sagte Bettenmann. Heske betonte: „Die Wahlorgane sind angehalten, unparteiisch vorzugehen.“ Martin Kiem (CDU) war über Bettenmanns Äußerung erbost: „So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich stehe jetzt vor meiner fünften Wahl und wir haben den Wahlausschuss immer so gewählt.“

Bürgermeister Patrick Bauser bot an, zwei Ausschussmitglieder gegen Vertreter der FWV auszutauschen. Zudem seien Butz und Spanninger am Wahltag nicht da und somit auch nicht als Helfer präsent. „Von der CDU wussten wir, wer nicht mehr kandidiert. Von der FWV bislang nicht. Sie können uns gerne Vorschläge machen“, sagte Bauser. Bettenmann erläuterte, dass sie dazu noch keine Auskunft geben könne. FWV-Kollege Hugo Hess meldete sich schließlich zu Wort. „Ich werde mit Sicherheit als Gemeinderat aufhören. Ich kenne meinen Terminkalender aber nicht auswendig und kann nicht sagen, ob ich am Wahltag zur Verfügung stehe.“

Frank Binder (CDU) plädierte dafür, über die Vorschläge für den Ausschuss abzustimmen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute sich davon beeinflussen lassen, wer Beisitzer ist“, sagte Binder. Bauser wollte Bettenmanns Bedenken entgegenkommen und schlug vor, dass bei den Wahlhelfern auf eine Durchmischung geachtet werde und nicht nur bekannte CDU-Gesichter im Wahllokal präsent sein würden. Bei einer Enthaltung stimmte das Gremium schließlich für die vorgeschlagenen Mitglieder des Wahlausschusses.