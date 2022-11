Folkgruppe „TIŠINA“ präsentiert Weihnachtslieder aus aller Welt

Die Folkgruppe „TIŠINA“ präsentiert zum ersten Mal nach Corona wieder Weihnachtslieder aus aller Welt. Das Konzert am Sonntag, 3. Dezember, beginnt um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Eichstegen. Die Gruppe präsentiert eine kontrastreiche Auswahl von Weihnachtsliedern verschiedener Kulturen: Wie klingt Weihnachten in Schweden, in Polen oder in Bolivien? „Erstaunlich, welche Vielfalt an Stimmungen und Gefühlen verschiedene Völker mit dem Fest verbinden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Gruppe TIŠINA (sprich: ti’schina, serbokroatisch: Stille) entstand 1988 aus einer Schüler-Musik-AG am Gymnasium in Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg). Auf die Straßenmusik rund um den Bodensee folgten bald Bühnenauftritte in der Region Bodensee/Oberschwaben. Mit dabei war die Gruppe auch schon beim Neujahrsempfang der Landesregierung Baden-Württemberg.

Die Kartenreservierung läuft über das Rathaus Eichstegen. Die Karten kosten im Vorverkauf: 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Saalöffnung ist um 19 Uhr.