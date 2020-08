Flüchtling macht Schneiderlehre bei Trigema: Warum er trotzdem die Abschiebung fürchtet

Lisa (Name von der Redaktion geändert) war eine ganz normale Studierende: Die 24-Jährige studierte an der Pädagogischen Hochschule im oberschwäbischen Weingarten. Dafür hat sie das Elternhaus nahe Tuttlingen verlassen und ist in eine Wohngemeinschaft gezogen. Ihr Lehramtsstudium finanzierte sie sich mit einem Nebenjob, zusätzlich bekam sie etwas Geld von ihren Eltern.

Das war vor der Corona-Krise.

Inzwischen musste Lisa aus ihrer WG ausziehen, das Geld reichte nicht mehr für die Miete.