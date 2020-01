Fleischwangen bekommt einen Mobilfunkmast

Die Telekom plant in Fleischwangen die Einrichtung einer Mobilfunkanlage. Als mögliche Standorte sind Rathaus, Bauhof, das Flurstück 454 oder der Sportplatz angedacht. Am Donnerstagabend haben Bürgermeister Timo Egger und Physiker Thomas Gritsch, Sachverständiger und Berater von Kommunen in Sachen Standortwahl von Mobilfunkmasten, im Gemeindehaus das Immissionsgutachten vorgestellt und Bürgerfragen zum Thema beantwortet.

Die Versorgung der Telekom mit Breitbanddiensten gestaltet sich aufgrund der topografischen Tallage der Gemeinde und der großen Distanz zum nächstgelegenen Sendemasten mehr als lückenhaft. „Telefonieren geht, Breitband nicht“, erläuterte Bürgermeister Timo Egger. Fakt ist, dass voraussichtlich 2021 ein Sendemast errichtet wird, der Fleischwangen flächendeckend mit ausreichender Internetkapazität versorgen soll. Zu klären gilt noch der optimale Standort und die Sorge bezüglich der Strahlungsimmission im Hinblick auf gesundheitliche Aspekte. Um sich einer endgültigen Lösung anzunähern, erklärte Gritsch an der Bürgerversammlung die Technik einer Mobilfunkanlage und das Ausmaß der Strahlungen an der jeweiligen Mastposition auf die Umgebung.

Fast komplette Abdeckung

Auf dem Rathaus, so Gritsch, könne die von der Telekom angestrebte Versorgungsqualität mit einer 98-prozentigen Abdeckung erreicht werden. Der Bauhof sei ebenso ideal. Auch der Standort am Sportplatz könne Fleischwangen komplett mit Internet abdecken, hege aber den Nachteil, dass lediglich zwei Antennen auf den Ort ausgerichtet werden können. Mit dem Flurstück 454, auf einem Hügel über dem Ortsgebiet gelegen, könne eine gute Versorgung erreicht werden, allerdings ebenfalls mit nur zwei Antennen.

Bei den Berechnungen jeweils von einer Vollauslastung ausgehend, wies Gritsch beim Rathaus auf eine Immission von 3,5 Volt pro Meter hin, dies bei einer Masthöhe von 17 Metern. Auch am Standort Bauhof mit einer möglichen Masthöhe von 27 Metern, erreiche man maximal 7,5 Volt pro Meter. Der Alternativstandort Flurstück 454 erzeuge deutlich niedrigere Werte von 2,25 Volt pro Meter, etwa vergleichbar mit dem Standort Sportplatz, beide mit einer Masthöhe von 25 Metern. Zusammenfassend sei die Anlage am Sportplatz gegenüber dem Flurstück 454 eher geeignet, zumal dort auch die Eigentumsrechte geklärt seien und der Raum gut erschließbar sei. Letztere wiesen allerdings eine geringere Leistungskapazität auf, da dort lediglich zwei Antennen auf die Ortschaft ausgerichtet werden können.

Zu bedenken gelte bei der Standortauswahl auch die Schnelllebigkeit der Mobilfunkangebote: „Sollten auch andere Netzbetreiber planen, eine Anlage in Fleischwangen zu errichten, bieten lediglich der Sportplatz und das Flurstück 454 aufgrund ihrer Standorthöhe die entsprechenden Reserven, um Antennen mehrerer Anbieter zu bündeln und gleichzeitig die Immissionen für die Nachbarschaft auf einem verträglichen Niveau zu halten“, so Gritsch. Sollte die Telekom vorsehen, die Funkversorgungssituation mit schnellen Breitbanddiensten aufzustocken, müsse jeweils die funktechnische Eignung überprüft werden.

Und auch das ästhetische Erscheinungsbild des Ortes soll in die Überlegungen mit einbezogen werden: „Instinktiv wirke ein großer ausladender Sendemast auf den Betrachter bedrohlicher als eine kleine diskrete Anlage“, so Gritsch. Auf die Publikumsfrage nach der Möglichkeit der Einflussnahme der Gemeinde generell auf den Bau Anlage, antwortete Bürgermeister Timo Egger, der aufgrund der Internetsituation in Fleischwangen aktiv auf die Telekom zugegangen sei: „Sehr gering! Aus vermeintlich gesundheitlichen Erwägungen heraus, kann eine Gemeinde den Bau einer Anlage nicht wirklich ablehnen.“ Die Gemeinde dürfe nur Standorte durch eine Positivauswertung ausweisen, das Bauvorhaben könne sie nicht stoppen.

Auf die Bitte eines Gastes, vor der endgültigen Standortwahl nochmals eine etwaige gesundheitsschädliche Strahlungsimmission überprüfen zu lassen, versicherte Egger, bereits einen Experten an der Hand zu haben und die größtmöglichen Hoheitsrechte der Entscheidung vertraglich beizubehalten, um auch in den Folgejahren in der Angelegenheit handlungsfähig zu bleiben. Am 19. Februar wird der Sendemast auf die Tagesordnung des Gemeinderates genommen, in rund anderthalb Jahren soll der Mast aufgerichtet sein.