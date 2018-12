„Flamongos“ wiederholen beim Dorfcup den Vorjahreserfolg

In einem schnellen und spannenden Finale gelang es dieses Jahr dem Team Flamongos um Patrick Hugger, den Vorjahressieg im 21. Altshauser Dorfcup zu wiederholen. Im Finale setzte sich das Team mit 3:1 gegen das neue Team „Kosel und tools“ durch. Teamkapitän Patrick Hugger gelang im Finale ein Hattrick und er steuerte alle Tore zum Sieg bei.

Zum 21. Mal hat der Fußballverein Altshausen den Dorfcup in der Sporthalle in Altshausen mit 18 Mannschaften ausgetragen. Alle beteiligten Mannschaften waren mit viel Ehrgeiz bei der Sache und zeigten den zahlreichen Zuschauern spannenden, schnellen und sehr fairen Hallenfußball.

In der Vorrunde wurden die Mannschaften in vier Gruppen eingeteilt, wo sich die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe für die Zwischenrunde qualifizierten. Die Dritt-, Viert- und Fünftplatzierten spielten dann nach einer Zwischenrunde die restlichen Plätze aus.

Die Gruppe A wurde vom Vorjahressieger „Flamongos“ (Patrick Hugger) klar dominiert. Mit drei Siegen gelang der Gruppensieg. Den zweiten Platz sicherte sich „Higgi-Higgi“ (Flüchtlinge vom Haus am Weiher). Die Gruppe B gewann das neugegründete Team „Sie nannten ihn Noni“ (Joachim Haas). Das Firmenteam „DreBo United“ belegte den zweiten Platz.

„Visio‘ Spitzenflitzer“ setzten sich in Gruppe C als Sieger durch. „Junge Menschen brauchen Liebe“ (Volksbank Altshausen) belegte in dieser hochklassigen Gruppe Platz zwei. Der Gruppensieg in der Gruppe D ging an „von links nach rechts“ (Jürgen Steinhauser, Klaus Rimmele). Platz zwei in dieser Gruppe musste zwischen den Mosttrinkern (Jörg Egle, Ralf Singer) und dem Firmenteam „Kosel und Tools“ im Neunmeterschießen ermittelt werden. „Kosel und Tools“ hatten die besseren Nerven und gewannen mit 4:3.

In der Zwischenrunde gewann der spätere Turniersieger „Flamongos“ gegen „DreBo United“ mit 3:1 und sicherte sich den ersten Halbfinalplatz. „Sie nannten ihn Noni“ war gegen „Junge Menschen brauchen Liebe“ mit 3:1 erfolgreich. Der ehemalige Turniersieger „Visio’s Spitzenflitzer“ musste nach einer 1:2-Niederlage gegen den späteren Finalisten „Kosel und tools“ die Fahnen streichen. Den letzten Halbfinalplatz ergatterte sich „Higgi-Higgi“ mit einem 2:1 über den Publikumsliebling „von links nach rechts“.

Im ersten Halbfinale musste dann das Team „Sie nannten ihn Noni“ seine Hoffnungen auf den Turniersieg begraben. Gegen die „Flamongos“ war kein Kraut gewachsen und man unterlag mit 2:0. Das zweite Halbfinale war knapper. Das Team „Kosel und tools“ hatte mit „Higgi-Higgi“ einen starken Gegner und siegte nur knapp mit 2:1.

Zwei-Minuten-Strafe für „Kosel and tools“ nach Foulspiel

Im Finale erwischten die „Flamonogs“ den besseren Start und setzten „Kosel und tools“ unter Druck, doch ein Treffer wollte nicht gelingen. „Kosel und tools“ erhielt für ein hartes Foul an Martin Funk eine Zwei-Minuten-Strafe, doch die „Flamongos“ konnten diesen Vorteil zunächst nicht nutzen. Nach einer Ecke waren die „Flamonogs“ unaufmerksam und mit einer sehenswerten Direktabnahme hämmerte ein „Kosel und tools“-Spieler den Ball zum 0:1 ins „Flamongo“-Tor. Nach dem Gegentreffer drückten die „Flamongos“ in Überzahl aufs Tempo und prompt gelang Patrick Hugger der 1:1-Ausgleich.

Gegen den schnellen Patrick Hugger konnte die „Kosel und tools“-Hintermannschaft nur wenig ausrichten. Zweimal ließ Patrick Hugger nochmals die gegnerische Abwehr stehen und steuerte wichtige Tore zum Turniersieg seines Teams bei. Im kleinen Finale um Platz drei besiegten „Sie nannten ihn Noni“ das Team „Higgi-Higgi“ mit 3:1.