Sie sind „Fit wie ein Turnschuh“, und so haben die Kinder des Schulkindergartens der Leopoldschule in Altshausen mit Bravour ihr Mini-Sportabzeichen absolviert. Gleichzeitig lernten sie viel über sich, ihre Körper und gesunde Ernährung.

Fünf Wochen lang stand das Thema „Mein Körper“ im Vordergrund. Erzieherinnen und Kinder haben zusammen lebensgroße Selbstbildnisse gezeichnet und gebastelt. „Auf diese Weise stellten wir die Einzigartigkeit jedes Einzelnen in den Fokus“, berichtet Erzieherin Annika Gaficz. Spielerisch lernten die Kinder die Faszination des menschlichen Körpers kennen und beschäftigten sich unter anderem mit diesen Fragen: Was muss mein Körper täglich leisten? Was brauche ich, um gesund zu bleiben? Was kann ich mit meinem Körper alles tun?

Passend hierzu schaute sich die Gruppe die Grundpfeiler einer gesunden Ernährung an. „Um den Kindern auch hier ein bleibendes Erlebnis zu bieten, haben wir gemeinsam unser Hochbeet mit allerlei Gemüse bepflanzt. Die Kinder können es kaum erwarten, den selbst gesetzten Salat, den Kohlrabi, die Gurken oder die Radieschen zu ernten“, erzählt Annika Gaficz begeistert.

Den krönenden Abschluss bildete der Besuch von Manuel Steckmann, der stellvertretend für die Württembergische Sportjugend (WSJ) in den Sportunterricht kam. Fünf Wochen lang hatten die Kinder fleißig geübt über eine Bank zu balancieren, eine Rolle vorwärts zu machen, Bälle weit und hoch zu werfen, unter der Bank durchzukriechen, über Gräben zu hüpfen und Slalom zu laufen. Mit vollem Erfolg konnte Manuel Steckmann dann jedem Kind sein wohlverdientes Mini-Sportabzeichen mit Urkunde verleihen.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Kinder und hoffen, sie nehmen ganz viel mit aus diesen Wochen, um ein langes, gesundes Leben zu führen“, so Annika Gaficz.