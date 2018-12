Firma Gabriel mit Umweltpreis ausgezeichnet

Der Heizungs- und Klimatechnikbetrieb Gabriel aus Boos bei Ebersbach-Musbach ist in Stuttgart mit dem Umweltpreis in der Kategorie „Handwerk bis 100 Mitarbeiter“ ausgezeichnet worden. Mit dem Umweltpreis wird die Umweltleistung und die besondere Qualität der Unternehmensführung gewürdigt, heißt es in der Pressemitteilung.

„Wir bewerten damit zum einen die Unternehmensführung und das Unternehmensmanagement, zum anderen aber auch die Produkte und Dienstleitungen. Wir schauen auf den Betriebsablauf mit seinen vielfältigen Aspekten wie zum Beispiel die Energieeffizienz, die Abfallwirtschaft wie auch den Umgang mit Wasser und Abwasser bis hin zu Gefahrenstoffen. Wir bewerten die Einbindung von Mitarbeitern und die Kommunikation des Unternehmens nach außen“, sagte Untersteller bei seiner Laudatio.

Ebenso werde nachhaltige Mobilität in die Entscheidungskriterien miteinbezogen. Auch das nachhaltige Bauen nehme nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch im Kundenbereich immer mehr an Bedeutung zu. Laut Untersteller gewinnen Unternehmen für ihr Engagement zum umweltschonenden und nachhaltigen Wirtschaften nicht nur an Image, sondern zunehmend auch an Geschäftskontakten bis hin zu positiven Effekten in der Unternehmenskultur. Umweltschutz rechne sich für das Unternehmen, den Kunden und letztlich auch für die Umwelt.

Die Firma Gabriel zeigt laut Untersteller, dass Mut und Innovationskraft, Ideenreichtum und Begeisterung die Triebfedern seien, die letztlich auch die Zukunft erfolgreich gestalten. Viele Betriebe, so auch die Heizungsbauer aus Boos, sind Mitglied in der WIN-Charta oder EMAS-Zertifiziert und stellen sich jedes Jahr einer unabhängigen Prüfung.

Bei der Preisverleihung am 4. Dezember im Weißen Saal des Neuen Schlosses waren 18 Landtagsabgeordnete anwesend, darunter auch August Schuler (CDU) als Abgeordneter des Wahlkreises Ravensburg-Tettnang. Ebenso nahm ein Vertreter von der Wirtschafts- und Innovationsfördergesellschaft Ravensburg (WIR) den weiten Weg auf sich, um den Firmenvertretern die Glückwünsche des Landkreises Ravensburg zu überbringen.

Auf die Frage, was in den nächsten Jahren umwelttechnisch bei der Frima Gabriel geplant ist, antwortet Gerhard Gabriel: „Für die Zukunft planen wir den Fuhrpark komplett auf E-Mobilität umzustellen und unsere drei Söhne in unseren Heizungs- und Bäderbaubetrieb zu integrieren.“