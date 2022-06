FF-Hoßkirch hält Jahreshauptversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Freiwillige Feuerwehr Hoßkirch hat seine diesjährige Jahreshauptversammlung in guter Atmosphäre wie in Souveränität durchgeführt. Corona-bedingt waren gleich die letzten drei Einsatzjahre abzuhandeln. Kommandant Jürgen Kästle begann mit der Begrüßung des Bürgermeisters Roland Haug und Mitgliedern aus dem Gemeinderat, ebenso Ehrenkommandant Richard Wetzel und selbstverständlich die der eigenen Kameraden. In seinem Bericht machte er deutlich, was alles in den vergangenen drei Jahren angefallen ist. Schriftführer David App konkretisierte und benachrichtigte über verschieden Einsätze, Abläufe, auch Ausbildungen und Veranstaltungen. Michael Wetzel hielt zum letzten Mal seine Worte als Jugendleiter, Patrick Hof, der Mann der Zahlen, ließ seinen Finanzbericht zum Besten geben und in die Kassenbücher blicken. Im Anschluss übernahm Bürgermeister Haug das Wort und rückte dabei die Position der Feuerwehr als unverzichtbares Glied im Gemeindewesen hervor. Er bedankte sich bei den Kameraden für ganzjährige Bereitschaft und den Einsatz in und für die Gemeinde, auch während der sehr angespannten Lage bei Corona. Die Entlastung des Ausschusses wurde einvernehmlich und unter Applaus ausgesprochen. Hoch nach oben ging es am Abend beim Tagesordnungspunkt Ehrungen und Beförderungen, und aus den Corona-Vorjahren war angestautes nachzuholen. Konrad Halder für 25 Jahre und Markus Stöckler für 15 Jahre Feuerwehrdienst erhielten Anerkennendes in Auszeichnung. Constantin Zubler, Steffen Bauhofer, Martin Bochtler und Johannes Fischer wurden zu Feuerwehrmännern befördert, Philipp Bauhofer, Marius Eckroth, David Schmid, Simon Kisch und Markus Bendel zu Oberfeuerwehrmännern. Patrick Hof, Tobias Buchmüller und David App dürfen sich neuerdings Hauptfeuerwehmänner nennen, Michael Löw den Titel Hauptlöschmeister und Jürgen Kästle den des Oberbrandmeisters tragen. Bei den Wahlen wurde Kommandant Kästle in seinem Amt bestätigt, ebenso Patrick Hof als Kassier, David App als Schriftführer und Tobias Michelberger und Jochen Löw als Beisitzer. Auf Michael Löw, der aus eigenem Wunsch aus erster Reihe kürzertritt, kommt nach Wahl für Michael Wetzel das stellvertretende Kommandantenamt zu. Die Jugendleitung übernimmt Tobias Buchmüller mit Unterstützung von Philipp Bauhofer.