Die Freiwillige Feuerwehr Altshausen ist laut Polizeimeldung am Mittwoch kurz vor 9 Uhr ausgerückt. Mit drei Fahrzeugen waren die Ehrenamtlichen zu einer ehemaligen Sporthalle im Dornahof gerufen worden. Dort war eine Deckenleuchte in Brand geraten, teilt die Polizei weiterhin mit. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen, sodass kein Schaden am Gebäude entstand. Menschen wurden nicht verletzt.