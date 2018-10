Feuerwehr richtet rekordverdächtiges Oldtimertreffen aus

Dieses Jahr ging offiziell das vierte Oldtimertreffen über die Bühne, welches wie gewohnt durch die Freiwillige Feuerwehr Königseggwald bravourös ausgerichtet wurde. Es stand unter dem Motto: „Von der Drehleiter bis zum Schlepper.“

Obwohl in Ravensburg die Oberschwabenschau eröffnet wurde, war das Interesse derart groß, dass um die Mittagszeit auf dem großräumigen Firmengelände der Walder Brauerei die Stellplätze für die Fahrzeuge immer knapper wurden und am Ende nach Ersatzflächen Ausschau gehalten werden musste. Für beste Unterhaltung sorgte der Musikverein Königseggwald, der mit 32 Musikanten gut drei Stunden lang präsent war und in bewährter Weise von Günter Osswald dirigiert wurde.

Bereits in aller Herrgottsfrühe waren „Schorsch“, ein pensionierter Lokführer aus Untermarchtal, mit sein Spezi Paul von Hundersingen und Ehingen, mit einem Aicher-Traktor und einem selbstgebauten Anhänger angereist, um ja noch einen guten Stellplatz zu ergattern. Drei Stunden dauerte die Anfahrt auf „Schleichwegen“ mit Tempo Zwanzig. Ihr Freund Otto aus Königseggwald hatte jedoch vorgesorgt, und den beiden Oldtimer-Kumpeln eine der schönsten Stellen ausgesucht und reserviert. Bei einem gemeinsamen Frühstück kurz nach 9 Uhr, war noch jede Menge Zeit, um über gemeinsame Interessen zu fachsimpeln, natürlich über Oldtimer.

Es kommen 350 Teilnehmer

Gegen 11 Uhr, als der Musikverein Königseggwald zu Unterhaltung mit dem Marsch „Blasmusikgrüße“ aufspielte, zeichnete sich schon deutlich die Erfolgsgeschichte des Oldtimertreffens ab. In Scharen strömten die Besucher herbei und das Tuckern und Knattern der Fahrzeuge wollte keine Ende nehmen. Feuerwehrkommandant Thomas Fischer und sein eingespieltes Team hatten alle Hände voll zu tun, um dem Ansturm der insgesamt 350 Teilnehmer in geordnete Bahnen zu lenken. Das war schlussendlich ein neuer Teilnehmerrekord.

Neben einer regelrechten Armada von Bulldogs, Schleppern und Traktoren stachen vor allem auch die Vielzahl der Autos, darunter Limousinen und Nobelschlitten, ins Auge. Neben einem seltenen Lotus, schnittig und flach, Farbe dunkelgrün, Baujahr 1972 und an eine Rakete erinnernd, war dann doch auch das Goggomobil des Ehepaares Hillebrand aus Oberteurigen ein echter Hingucker. Die technischen Daten: Baujahr 1968, 13,6 PS, Höchstgeschwindigkeit 70 Kilometer pro Stunde, hergestellt von Glas Leistwitz in Nürnberg.

Eine Rarität war zweifelsohne auch eine Fahrrad der Marke NSU. Stolzer Besitzer: Paul Müller aus Königseggwald. „Schon vor 20 Jahren sah ich dieses Fahrrad in Heilbronn bei Verwandten und wollte es unbedingt haben, es ist nämlich genauso alt wie ich, Baujahr 1948“, erzählte er mit stolzgeschwellter Brust. Alles was kaputt war oder fehlte, hat Paul Müller eigens wieder auf Vordermann gebracht. Ein weiteres imposantes Gefährt war ein 150-PS-starker Traktor, Baujahr 1989 der Firma Schlüter Schmiede Jensen, eine Firma die 1899 in Risum-Lindholm gegründet wurde und im hohen Norden Deutschlands liegt. Der Schlepper mit den mannshohen Hinterreifen, der zum Hofgut Stephansreute gehört, beeindruckt durch seine schiere Größe.