Feuerwehr kümmert sich überwiegend um Sturmschäden

In ihrer Jahreshauptversammlung geben die Feuerwehrkommandanten Stefan Sorg und Wolfram Sinzig einen Rückblick über die Zeit seit Ausbruch der Pandemie. Vor allem in der Ausbildung hat sich einiges verändert. So gibt es nun auch für Feuerwehrleute online Fortbildungen, die es erleichtern, das geforderte Kurspensum neben dem Beruf zu belegen. Es ist ohnehin ein großes Problem, Nachwuchs zu finden, aber auch die Verfügbarkeit von Feuerwehrpersonal vor Ort unter der Woche, da die meisten auswärts arbeiten. Daher gelten auch Frauen als Zielgruppe bei der Rekrutierung. Momentan hat die Freiwillige Feuerwehr Unterwaldhausen-Guggenhausen eine Mannschaft von 16 Kameraden plus Carina Lambert als einzige Frau. In der Versammlung konnte Sie von Bürgermeister Jochen Currle sogar für 15 Jahre Einsatzbereitschaft bei der Feuerwehr geehrt werden. „Die optimale Truppstärke liegt etwa bei 20 Personen und wir müssen alles Mögliche tun, um die Mitgliedschaft attraktiv zu machen“, laut Kommandant Sorg.

Während den Corona-Lockdowns konnten in den letzten zwei Jahren auch Übungen nur eingeschränkt durchgeführt werden. Da kann der Ernstfall problematisch werden, wenn nicht jeder Handgriff automatisch funktioniert. Bei den Einsätzen handelte es sich in den letzten zwei Jahren überwiegend um das Räumen von Sturmschäden und nicht um das Löschen von Feuer. Das zeigt, wie vielfältig die Aufgaben der Feuerwehr sind, die sich mit sämtlichen Gefahrensituationen auseinandersetzen müssen.

In seiner Ansprache erläutert Bürgermeister Currle die zwei Grundfunktionen der Feuerwehr in einer Gemeinde. Nummer eins ist die Sicherheit der Bürger und Nummer zwei das kameradschaftliche Beisammensein, womit das Dorfleben bereichert wird.

Beförderungen: Zum Hauptfeuerwehrmann mit 3 Sternen: Benjamin Landthaler, Markus Köberle, Stefan Bixel, Pirmin Sinzig. Zum Oberfeuerwehrmann mit 2 Sternen: Valentin Dettermann, Benjamin Trapp, Alexander Maike.

Ehrungen: 15 Jahre: Dirk Ebert, Carina Lambert, Roman Köberle. 25 Jahre: Andreas Schmid. 40 Jahre: Thomas Grimm.