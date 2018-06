Feuerwehr bekommt Fahrzeug

Die Freiwillige Feuerwehr Altshausen bekommt einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW). Das hat der Gemeinderat am Mittwochabend in einem Grundsatzbeschluss einstimmig entschieden. Nun will die Gemeinde sich näher informieren und eine Ausschreibung starten. Danach steht der Kauf eines neuen MTW an. Das alte Fahrzeug gilt als marode, es stehen teure Reparaturen an.

Die Anschaffung eines neuen MTW stehe schon seit längerem auf dem Plan und sei wegen fehlender Zuschüsse schon oft vertagt worden, stellte Altshausens Bürgermeister Patrick Bauser fest. Jetzt besteht jedoch Handlungsbedarf. „Die Bremsen müssen dringend erneuert werden“, informierte Bauser das Gremium. Die Kosten seien dafür mit 2000 Euro veranschlagt. Außerdem stehe im November die TÜV-Prüfung mit weiteren Reparaturkosten an. Der Restwert des Fahrzeugs betrage aber nur noch etwa 2500 Euro. Er habe nachgefragt, auch in den kommenden Jahren könne die Gemeinde nicht damit rechnen, einen Zuschuss für einen neuen Transportwagen zu bekommen, weil das Land derzeit Millionen in die neue Landesfeuerwehrschule in Bruchsal investiere. Im Gemeindehaushalt sind 50 000 Euro für eine Neuanschaffung eingestellt. Das Fahrzeug nutze die Wehr für Fahrten zu Lehrgängen, Festivitäten und zu Einsätzen.

Angebote liegen vor

Erste Angebote wurden bereits eingeholt. Demnach würde ein neuer VW-Bus T6 Turbodiesel inklusive Feuerwehr-Umrüstung rund 50 700 Euro kosten. Man könne aber den Auftrag nicht sofort vergeben sondern müsse vorher eine „ordentliche“ Ausschreibung machen, sagte Bauser.

Im Verlauf der Diskussion sprach sich Bauser grundsätzlich für den Kauf aus. Ratsmitglied Brigitte Bettenmann tat das auch und bemerkte, dass das Fahrzeug in sehr schlechtem Zustand sei, beispielsweise habe es Löcher im Fußraum wegen Rostfraß. „Das Auto ist wirklich fertig.“ Auch Udo Feßler sprach sich angesichts des Alters des Fahrzeugs für eine Neuanschaffung aus – laut Feuerwehr-Homepage ist der MTW Baujahr 1991. Frank Binder hingegen machte den Vorschlag, dieses Fahrzeug erst in eine Autowerkstatt zu bringen um abschätzen zu lassen, welche Kosten entstehen würden, wenn das Auto nochmals durch den TÜV gebracht werden soll. Auch Gerhard Grünhagel sprach sich für diese Idee aus.

Hugo Hess und Goetz Lohrmann plädierten für den Kauf eines neuen Fahrzeugs. Lohrmann merkte aber an, ob man nicht ein günstigeres Auto kaufen könne. „50 000 Euro erscheinen mir für einen Mannschaftstransportwagen sehr aufwendig“, meinte er.

Im Publikum saßen auch Feuerwehrvertreter. „Das Auto ist ausgelutscht“, sagte ein Feuerwehrmann. Auch machte er Sicherheitsbedenken geltend. Das Fahrzeug habe auf der Rücksitzbank keine Dreipunktgurte, sondern nur Beckengurte. Die Jugendfeuerwehr dürfe daher mit dem Auto künftig nicht mehr fahren.