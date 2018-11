Feinarbeiten beschäftigen den Rat

Die beiden Bushaltestellen in der Hindenburgstraße nahe des Rathauses sind seit einigen Sitzungen des Altshauser Gemeinderates ein Dauerbrenner. Im Zuge eines gesetzlich vorgeschriebenen barrierefreien Umbaus sowie den Umgestaltungen durch Dienstleistungszentrum und Bürgersaal wird seit geraumer Zeit über Details dazu im Gremium beraten.

In der vorherigen Sitzung hatte das Gremium von Ingenieur Michael Heinrich vom Ingenieurbüro Fassnacht gewünscht, Ansichten für die Bushaltestelle am neuen Dienstleistungsgebäude zu erstellen und zu prüfen, ob die Haltestelle am Reinigungs-Center nicht doch barrierefrei umgebaut werden kann, ohne die Anlieger zu behindern. Am Mittwochabend stellte Heinrich seine Ausarbeitungen vor.

Für das Bushäuschen am Dienstleistungszentrum gab es zwei Optionen: Entweder direkt am Treppenaufgang oder etwas davon abgerückt. Rechts davon könnte eine Sitzmauer verlaufen, die entweder leicht abfällt oder immer auf der Sitzhöhe bleibt. Einstimmig waren die Gemeinderäte für die vom Treppenaufgang abgerückte Variante. In Absprache mit dem Bauhof soll die Höhe der Sitzmauer gestaltet werden – je nachdem welche Variante für die Pflege der Grünfläche einfacher ist.

Langwieriger war die Diskussion zur Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite auf Höhe des Reinigungs-Centers. Das lag auch daran, dass Ingenieur Heinrich zunächst Varianten vorstellte, die gar keinen Sinn machen beziehungsweise nicht umsetzbar sind. Denn die Einbuchtung benötigt gewisse Maße, sodass ein Bus parallel an einen barrierefreien Bordstein heranfahren kann. Robert Schweizer (CDU) bat den Ingenieur, schließlich darum eine Empfehlung auszusprechen. Bürgermeister Patrick Bauser machte klar, dass von den sechs Varianten nur die zwei Letzten möglich seien. Franz Raisle (FWV) wollte die Diskussion gerne abkürzen: „Wir haben schon ein Riesentamtam zur Rathaushaltestelle gemacht. Bevor wir wieder stundenlang debattieren, sollten wir uns die Lage wieder vor Ort mit Bus anschauen.“ Bauser erinnerte daran, dass in der vorherigen Sitzung der Auftrag formuliert wurde, wie ein Bushalt konkret möglich wäre. „Wir sehen nun, dass ein Bus dort grundsätzlich an einem barrierefreien Bordstein halten kann“, sagte Bauser.

Goetz Lohrmann (CDU) meldete Bedenken an. „Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Schluss, dass der Gemeinderat dort in die falsche Richtung denkt“, sagte Lohrmann. Man könne nun einen Plan für eine neue Mitte in Altshausen machen. Eine Haltestelle sei daher möglichst gegenüber von der am Rathaus besser aufgehoben. „Wir haben jetzt die Chance, das Areal mit Bürgersaal, Bushaltestellen und Außenbereich verkehrstechnisch modern zu gestalten“, sagte Lohrmann. Hermann Fink (FWV) erwiderte: „In der vorherigen Sitzung wurde vereinbart, dass Architekt Roland Groß bei der Gestaltung des Außengeländes keine Rücksicht auf eine mögliche Busbucht nehmen müsse.

Ein weiteres Dauerthema im Altshauser Gemeinderat ist die Feinplanung des Bürgersaals. Bühnenzugang, Fußweg zum Einkaufsmarkt und Außengestaltung sollten am Mittwochabend zur Debatte stehen. Da die Unterlagen des Architekten Groß aber zu spät im Rathaus eintrafen, konnten sie den Gemeinderäten nicht rechtzeitig zur Vorbereitung weitergeleitet werden. „Am Dienstag habe ich den Entwurf mit dem Architekten besprochen. Mit ein paar Änderungen werden wir ihn bei der nächsten Sitzung am 28. November vorstellen“, sagte Bauser. In dem Entwurf sei auch Platz genug für eine Busbucht, sodass dann über eine Verlegung der Haltestelle noch diskutiert werden könne.