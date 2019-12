Feierliche Adventsmusik begeistert die Zuhörer

Am Sonntag hat der Musikverein Königseggwald zu seinem traditionellen Adventskonzert in die Kirche Sankt Georg geladen. Vorstandsmitglied Ralf Gittinger begrüßte die Gäste, an deren Spitze Pfarrvikar Jeeson Kanjirathingal und Bürgermeister Roland Fuchs, Ehrenvorstand Roland Fischer, Ehrenmitglieder und Vertreter der örtlichen Vereine.

Der Musikverein machte mit diesem Konzert Gemeinde wie auch Kirchengemeinde ein ganz besonderes Geschenk. Über eine Stunde innere Einkehr, Frieden, Besinnlichkeit und zu sich selber finden. Und dabei die Höchstleistungen der Musiker zu genießen, dass passte großartig in unsere hektische, schnelllebige Zeit. Die sehr feierliche, geistliche Adventsmusik bot an diesem Ort an, die Musik auf sich wirken zu lassen und in sich gekehrt den Klängen zu folgen. Ganz zum Schluss gab es dann für die Musiker und ihren Dirigenten Fabian Keßler den verdienten Applaus.

Als Moderatoren fungierten gekonnt Michaela Reck und Benjamin Oßwald. Zur Konzerteröffnung erklang die „Fanfare for the Common Man“ von Aaron Copland. Inspiration zu dem Stück war die Rede des US-Vizepräsidenten, Henry Wallace 1942, wo dieser das „Jahrhundert der Normalbürger“ ausrief.

Jacob de Haans Stück „Queen of the Dolomites“ führte durch die Dolomiten. Die Musiker ließen die majestätische Größe der Bergformation, das malerische Cortina d'Ampezzo, der Frieden der Berglandschaft und die Betriebsamkeit des beliebten Wintersportortes erfühlen. Ein Klassiker der Barockmusik, Pachjabels Kanon, ließ Ausdrucksfülle und Kraft der Musik durch alle Register reisen. Mit „Dublin Dances“ verknüpfte Jan Van der Roost die Stücke „Brian Boruss March“, „The Minstrel Man” und „The Irish Washerwoman”. Gefühl- und schwungvoll führte das Orchester durch das ewig grüne Irland.

In Albert Freys Stück „Jesus berühre mich“ ging es um die Heilung durch Jesu Berührung und Wort gerade um die „seelischen Krankheiten“ unserer heutigen Gesellschaft wie Leistungsdruck, Egoismus und Richtungslosigkeit. Die rockigen Klänge gaben Ausdruck für den modernen Lobpreis und die Zeitlosigkeit des christlichen Glaubens. Mit dem Werk „Hymn to the Fallen“ von John Williams aus dem Film „Der Soldat James Ryan“ erinnerten und mahnten die Instrumente an die Gewalt des Krieges. Mit dem letzten Stück „Die Winterrose“, Kurt Gäbles Arragement aus Texten und Weihnachtsklassikern wie „Tochter Zion freue dich“, „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Oh du Fröhliche“ stimmten die Musikanten die Zuhörer auf die besinnliche Weihnachtszeit ein. Zur Abrundung dieses würdevollen Adventskonzerts erklang aus dem Filmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ die verträumte Melodie von „Cinderella’s Dance“.