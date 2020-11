Fausthieb nach Party in Altshausen: Angeklagter erhält Bewährungsstrafe

Eine drastische Strafe hat das Landgericht Ravensburg gegen einen 19-jährigen Mann aus Weingarten verhängt. Wegen Körperverletzung und Diebstahl bekam er neun Monate Jugendstrafe – ausgesetzt zur Bewährung von zwei Jahren.

Dazu muss der Mann 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, 1500 Euro Schmerzensgeld an das Opfer zahlen, sowie innerhalb von neun Monaten ein Antiaggressionstraining absolvieren. Damit hob die Kammer ein früheres Urteil des Amtsgerichts Ravensburg auf. Die Staatsanwaltschaft hatte Berufung eingelegt.

Opfer begegnete auf Heimweg Jugendlichen

Die Tat hatte sich am 24. August 2019 ereignet. Nach einer Beachparty in Altshausen ging das Opfer am frühen Morgen zu Fuß nach Hause. Als der damals 30-Jährige in seine Straße einbog, sah er eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher herumstehen. Um zu seinem Haus zu gelangen, musste er an der Gruppe vorbeigehen.

Dabei entspann sich ein kurzer Dialog. Nach Aussage des Geschädigten sah er noch, wie eine Person aus seinem Gesichtsfeld verschwand. Dann erfolgte plötzlich und völlig überraschend ein heftiger Fausthieb ins Gesicht. Anschließend wurde er von dem Angeklagten zu Boden gerissen und verlor das Bewusstsein.

Angreifer malträtieren bewusstloses Opfer

Er kam wieder zu sich, als ein Passant ihn ansprach. Dieser alarmierte einen Krankenwagen, der ihn ins Krankenhaus brachte. Dort stellte man zahlreiche Verletzungen fest. Scheinbar hatten die Jugendlichen auf das am Boden liegende bewusstlose Opfer weiter eingeschlagen. Zwei Zähne waren ausgeschlagen, ein weiterer Zahn abgebrochen.

Ein Trommelfell war geplatzt, ein Loch in der Wange, Schürfwunden, Hämatome und ein blutunterlaufenes Auge. Das Opfer war sechs Wochen lang krankgeschrieben. Über 30 Arztbesuche hat der Mann hinter sich. Noch heute hat er Zahnbeschwerden, Entzündungen und Kopfschmerzen. Darüber hinaus hatte man ihm seinen Geldbeutel gestohlen. Inhalt: 30 Euro.

Angeklagter war schon vorher polizeibekannt

Das Landgericht beleuchtete in seinem Verfahren auch die unzähligen kleineren und größeren Vergehen des Angeklagten und seine problematische Kindheit. Schon früh hatten ihn seine Eltern weggegeben, weil er dauernd auffällig war. Es folgten Jahre in Jugendheimen, Erziehungseinrichtungen und bei Pflegeeltern. Er schaffte die Mittlere Reife.

Immer wieder erfolgten kleinere Strafdelikte, die später an Intensität zunahmen, bis hin zum gewaltsamen Widerstand gegen Polizeibeamte. Höhepunkt war dann der Angriff in Altshausen. Seit dieser Tat hat er sich allerdings nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Zurzeit arbeitet er als Assistent bei einer Vermögensberatungsgesellschaft.

Mildes Urteil aus erster Instanz aufgehoben

Das Amtsgericht Ravensburg hatte den Angeklagten in erster Instanz zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit sowie zu einem Schmerzensgeld von 500 Euro verurteilt. Dazu musste er einen Entschuldigungsbrief an das Opfer schreiben. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Franz Bernhard war mit diesem Urteil überhaupt nicht einverstanden.

Das sei die völlig falsche Botschaft gewesen und bagatellisiere das Geschehen. Zumal man dem Angeklagten zwar nur den Fausthieb eindeutig zuordnen könne, es jedoch höchst unwahrscheinlich sei, dass er dann vom Opfer abgelassen habe und die weiteren Tätlichkeiten von den anderen Personen aus der Gruppe verübt worden seien.

„Das Tatbild war massiv,“ so der Richter. Der Täter habe sein Opfer zusammengeschlagen und zeige eine menschenverachtende Gesinnung. Das jetzige Urteil habe eine klare Botschaft: „Noch einmal und dann fahren Sie ein.“ Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden.